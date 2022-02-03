Депутат горсовета Новосибирска Михайлов исключен из фракции КПРФ

Депутата горсовета Новосибирска Алексея Михайлова исключили из фракции КПРФ. Решение было принято на заседании депутатского объединения КПРФ в городском совете.

Как сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер Совета депутатов от фракции Антон Тыртышный, за исключение Алексея Михайлова из состава депутатского объединения партии проголосовали семь парламентариев, присутствующих на заседании фракции.

«В решении фракции записано: «Исключить депутата Михайлова Алексея Юрьевича из состава депутатского объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете депутатов города Новосибирска за предательство интересов избирателей, выразившееся в резком изменении своей позиции (по застройке улицы Узорной в Первомайском районе Новосибирска) на противоположную», — сообщил Тыртышный.

Напомним, Алексей Михайлов был избран в Совет депутатов города Новосибирска от партии КПРФ в 2020 году. Ранее он работал в коммерческих структурах, был помощником депутата городского совета Новосибирска. С 2018 года работал заместителем начальника отдела общественных связей и информации в администрации Первомайского района Новосибирска.

В декабре прошлого года «Континент Сибирь» рассказывал о судебных разбирательствах по иску мэрии Новосибирска к подконтрольной Михайлову компании «Объединение 24». Муниципалитет обвинял предприятие, получившее в концессию две городские бани, в неосновательном обогащении. Источники издания также сообщали об интересе к помощникам депутата со стороны правоохранительных органов. Подробности о конфликтной ситуации — в нашем материале.