Депутат горсовета Новосибирска Михайлов исключен из фракции КПРФ

Василий Попов
 
Депутата горсовета Новосибирска Алексея Михайлова исключили из состава КПРФ
Алексея Михайлова исключили из фракции КПРФ. Фото Михаила Перикова

Депутата горсовета Новосибирска Алексея Михайлова исключили из фракции КПРФ. Решение было принято на заседании депутатского объединения КПРФ в городском совете.  

Как сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер Совета депутатов от фракции Антон Тыртышный, за исключение Алексея Михайлова из состава депутатского объединения партии проголосовали семь парламентариев, присутствующих на заседании фракции.

«В решении фракции записано: «Исключить депутата Михайлова Алексея Юрьевича из состава депутатского объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете депутатов города Новосибирска за предательство интересов избирателей, выразившееся в резком изменении своей позиции (по застройке улицы Узорной в Первомайском районе Новосибирска) на противоположную», — сообщил Тыртышный.

Напомним, Алексей Михайлов был избран в Совет депутатов города Новосибирска от партии КПРФ в 2020 году. Ранее он работал в коммерческих структурах, был помощником депутата городского совета Новосибирска. С 2018 года работал заместителем начальника отдела общественных связей и информации в администрации Первомайского района Новосибирска.

В декабре прошлого года «Континент Сибирь» рассказывал о судебных разбирательствах по иску мэрии Новосибирска к подконтрольной Михайлову компании «Объединение 24». Муниципалитет обвинял предприятие, получившее в концессию две городские бани, в неосновательном обогащении. Источники издания также сообщали об интересе к помощникам депутата со стороны правоохранительных органов. Подробности о конфликтной ситуации — в нашем материале.

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