Дело главы новосибирского «Мираторга» рассмотрит Центральный суд города

Уголовное дело в отношении директора новосибирского дивизиона ООО «Торговая компания Мираторг» Алексея Курдюкова, обвиняемого в подкупе и взяточничестве, рассмотрит Центральный суд Новосибирска, сообщили 2 июня в Калининском суде города. Накануне прокуратура сообщила о завершении расследования.

Калининский районный суд Новосибирска передал уголовное дело в отношении директора новосибирского дивизиона ООО «Торговая компания Мираторг» Алексея Курдюкова в Центральный районный суд в связи с территориальной подсудностью дела, следует из постановления суда Калининского района от 1 июня.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Накануне прокуратура Калининского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы предприятия, которому вменяется совершение преступлений по ч. 6, п. «г» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Изначально уголовное дело было направлено в Калининской районный суд.

По версии следствия, в 2020-2021 годах Курдюков требовал от компаний-перевозчиков взятки за увеличение числа заказов в размере 3% от месячного оборота, а также за продолжение сотрудничества. Кроме того, по данным правоохранителей, он получил более 500 тыс. руб. от предпринимателя за продажу продукции в обход дистрибьютеров. Всего руководителю предприятия удалось таким образом заработать более 2 млн руб.

Руководитель новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексей Курдюков был задержан и взят под стражу в конце августа 2021 года. В октябре его отпустили под домашний арест.

«Мираторг» — системообразующая российская агропромышленная компания. Является крупнейшим вертикально-интегрированным агрохолдингом в России, производственная цепочка которого включает полный цикл — от производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и реализации готовой продукции в торговые сети. Штаб-квартира холдинга находится в Москве. Компания была основана братьями Александром и Виктором Линниками, сейчас они управляют организацией. По данным Forbes, Линники являются крупнейшими латифундистами страны, принадлежащие им 1 млн га земли оцениваются в 49,1 млрд руб.