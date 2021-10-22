Заподозренный в подкупе глава Новосибирского дивизиона компании «Мираторг» отпущен под домашний арест

Калининский районный суд Новосибирска отпустил под домашний арест взятого под стражу в конце августа руководителя Новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова, которому вменяют коммерческий подкуп.

Сообщение об изменении меры пресечения опубликовано на сайте суда. Уточняется, что обвиняемому будет запрещено использование средств связи, включая интернет.

Напомним, руководитель Новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексей Курдюков был задержан и взят под стражу в конце августа текущего года по подозрению в коррупции. По версии следствия, 34-летний руководитель новосибирского подразделения, используя свое служебное положение, вымогал деньги с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. С руководителей компаний менеджер брал за это 3% от месячного оборота.

Как ранее сообщали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, правонарушения были зафиксированы в период с июля 2020 года по май 2021 года. Сумма взяток, переданных фигуранту, составила более 1,5 млн рублей.

«Мираторг» — системообразующая российская агропромышленная компания. Крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг в России, производственная цепочка включает полный цикл — от производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и реализации готовой продукции в торговые сети. Штаб-квартира холдинга находится в Москве. «Мираторг» был основан братьями Александром и Виктором Линниками, которые сейчас управляют компанией. По данным Forbes братья Линники являются крупнейшими латифундистами страны, принадлежащие им 1 млн га земли оцениваются в 49,1 млрд рублей.