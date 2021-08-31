Стали известны подробности ареста руководителя Новосибирского дивизиона компании «Мираторг»

Руководитель Новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексей Курдюков задержан и взят под стражу по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в самой компании.

Официальное заявление по поводу инцидента опубликовано на официальном сайте российской агропромышленной компании «Мираторг». По предварительной информации компании, 34-летний руководитель новосибирского подразделения, используя свое служебное положение, вымогал деньги с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. «Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения», — говорится в сообщении.

В «Мираторге» уточнили, что правонарушение было зафиксировано в ходе проверки, проведенной службой безопасности компании совместно с управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску. Алексей Курдюков по решению суда взят под стражу, возбуждено уголовное дело по части восьмой ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп в особо крупном размере). Она предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Как ранее сообщали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, правонарушения были зафиксированы в период с июля 2020 года по май 2021 года. Сумма взятки, переданной фигуранту, составила более 1,5 млн рублей.

«Мираторг» — системообразующая российская агропромышленная компания. Крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг в России, производственная цепочка включает полный цикл — от производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и реализации готовой продукции в торговые сети. Штаб-квартира холдинга находится в Москве. «Мираторг» был основан братьями Александром и Виктором Линниками, которые сейчас управляют компанией. По данным Forbes братья Линники являются крупнейшими латифундистами страны, принадлежащие им 1 млн га земли оцениваются в 49,1 млрд рублей.