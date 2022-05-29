В Новосибирской области определили самого обеспеченного главу медучреждения по итогам года

Руководители медицинских учреждений Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год. Согласно соответствующим данным, лидером по этому показателю стала главный врач Новосибирского центра крови Юлия Моор, заработок которой превысил годовой доход главы региона.

Декларация о доходах руководителей медицинских учреждений Новосибирской области в 2021 году опубликована на сайте минздрава региона.

Согласно опубликованным данным, наибольший заработок получила главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор, задекларировавшая 10,5 млн руб. Эта цифра практически вдвое превышает доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за этот же период, который составил 5,1 млн руб. В собственности главы учреждения находятся доля в квартире площадью 50,5 кв. м и квартира площадью 71,7 кв. м.

Второе место по уровню доходов в этом году занял главный врач Новосибирского областного врачебно-физкультурного диспансера Андрей Томчук, заработавший 9,3 млн руб. В его собственности находятся две квартиры, одна из которых — в долевом участии, общей площадью 130 кв. м, земельный участок 382 кв. м, дача 34 кв. м, доля в ещё одной квартире (73 кв. м) и автомобиль Peugeot 206. Доходы жены Томчука по итогам 2021 года составили чуть больше 10 тыс. руб.

Тройку лидеров замкнул главный врач городской клинической больницы №24 Сергей Астраков с годовым доходом 8,8 млн руб. Он владеет четырьмя земельными участками общей площадью 5,5 тыс. кв. м и садовым домом 311 кв. м, также ему принадлежат квартира площадью 90 кв. м, два машино-места и нежилое помещение в 23 кв. м.

Бывший министр соцразвития Новосибирской области, ныне руководящий городской клинической больницей №34, Ярослав Фролов, отчитался о годовом заработке в размере 5,9 млн руб. Ему и его жене, годовой заработок которой составил более 188 тыс. руб., принадлежат два земельных участка площадью 2,4 тыс. кв. м и 998 кв. м, две квартиры площадью 53 кв. м и 58 кв. м, два нежилых дома площадью 212 кв. м и 160 кв. м, баня и гараж. В собственности экс-министра также есть два автомобиля Honda CR-V.

В пятёрку наиболее обеспеченных руководителей медучреждений региона также вошёл главный врач клинической районной больницы №1 в Кольцово Сергей Монагаров, его доход составил 6,4 млн руб. Согласно декларации, в пользовании главврача находится квартира площадью 40 кв. м, а в собственности – автомобиль Hyundai ix35.

Ранее сообщалось о том, сколько в 2021 году заработали руководители новосибирских учреждений культуры.