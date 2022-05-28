Опубликованы декларации о доходах и имуществе руководителей учреждений, подведомственных министерству культуры Новосибирской области.

Самый большой доход за 2021 год задекларировал директор ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» Андрей Шаповалов – 11 746 842,33 рублей. В собственности директора музея также две квартиры (79,6 и 141 кв.м), два земельных участка (1011 и 16273 кв. м) и дача (63.кв.м). В декларации Андрея Шаповалова за 2020 год было помимо указанных еще два земельных участка, жилой дом (483,7 кв. м) и еще одна дача (33,1 кв. м). А непосредственный доход его составлял 3,8 млн рублей.

Директор ГАУ НСО «Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел» Александр Кулябин заявил доход в размере 3 031 750 рублей. Это на 2 миллиона меньше, чем в 2020 году. У директора «Красного факела» в совместной собственности квартира (164,7 кв. м), а также в собственности жилой дом (95,7 кв. м) и земельный участок (800 кв. м).

Доход директора ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый Дом» Антониды Гореявчевой в 2021 году составил 2 393 266,08 рублей. В ее собственности также квартира (73,2 кв. м).

Директор ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр» Леонид Кипнис задекларировал доход в размере 3,3 млн рублей, долю в квартире (102 кв. м) и два земельных участка (350 и 609 кв. м).

Татьяна Людмилина, директор ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» указала доход в размере чуть больше 4 млн рублей. Она также владеет квартирой (82,2 кв. м), земельным участком (834 кв. м) и автомобилем Hyundai TUCSON.

Гендиректор ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония» Александр Бочарников задекларировал доход в размере 2,4 млн рублей и квартиру (58,9 кв. м), а также 1/2 долю в квартире площадью 50,8 кв. м.

Виктор Старков, директор ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр», указал доход в размере 1,4 млн рублей. Он также владеет тремя земельными участками (141000, 3029 и 1047 кв. м), жилым домом (48,6 кв. м), квартирой (31,9 кв. м) и гаражом. В его собственности также указаны автомобили ВАЗ 2121, TOYOTA CAMRY, лодка ПВХ Баджер и лодочный мотор Сузуки 15.

Директор ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей» Екатерина Болдырева задекларировала доход в размере 1 237 391,57 рублей. В ее собственности две квартиры (134,8 и 92,5 кв. м). А также в пользовании два земельных участка (614 и 1854 кв. м) и два жилых дома (259,3 и 166,8 кв. м).

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о доходах депутатов Заксобрания, публиковал сведения о доходах депутатов Госдумы РФ.