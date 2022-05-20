Доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2021 год составил более 5,1 млн рублей. В 2021 году глава региона заработал на 74 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2021 год размещены на сайте правительства региона.

Согласно документам, за прошедший год губернатор Новосибирской области задекларировал 5 122 562 руб. (годом ранее — 5, 04 млн рублей). В индивидуальной собственности главы региона находятся квартира площадью 40 кв.м., три бокса в гаражном кооперативе, в общей долевой собственности (1/4) — квартира площадью 122,3 квадратных метра. Отметим, в пользовании у Андрея Травникова находятся две квартиры на 126 и 135 кв.м. В качестве транспортного средства губернатора указан легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. Супруга главы региона отчиталась о доходе в 140,9 тыс. рублей.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в 2021 году задекларировал 6,2 млн рублей (годом раннее — 5,9 млн руб.). В индивидуальной собственности чиновника находится квартира площадью 55,6 кв.м. еще две — на 118,4 и 140,6 кв. м. — числятся в пользовании. Супруга первого заместителя губернатора заработала за год 846 тыс. рублей, в общей долевой собственности (2/3) квартира площадью 118,4 кв. м., в качестве транспортного средства указан автомобиль Volkswagen Touareg.

Декларированный годовой доход первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова составил почти 7,5 млн рублей (2020 год — 5,5 млн руб.). В индивидуальной собственности Знаткова числятся земельный участок площадью 683 кв. м. и две квартиры на 43,5 и 37,3 кв.м., в пользовании чиновника — квартира площадью 112 кв. м. и гараж. Супруга Знаткова отчиталась о доходе в 1,1 млн рублей, ей принадлежит автомобиль Lexus RX200t.

Доход заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой вырос за год на 1,6 млн рублей и составил 5,6 млн рублей (годом ранее — 4 млн руб.). В собственности чиновницы, как и ее супруга, нет недвижимости, в пользовании — земельный участок площадью 1 тыс. кв.м. и жилой дом на 158 кв.м. Супруг владеет автомобилем Skoda Rapid.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отчитался о доходе в 5,6 млн рублей. В пользовании замгубернатора числится дача площадью 40 кв. м., два земельных участка на 732 и 1 010 кв.м, а также две квартиры находятся в общей долевой собственности. В индивидуальной собственности Сергея Нелюбова — три квартиры от 30,2 до 56,8 кв.м.

Доход заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки составил 5 млн рублей (2020 год — 6,1 млн руб.). В пользовании у чиновника — квартира площадью 122,8 кв.м., гараж на 25,2 кв.м. и овощехранилище на 3,4 кв. м. В качестве транспортного средства указан автомобиль Toyota RAV4.

Замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов заработал в 2021 году 1,9 млн рублей. Теленчинов владеет земельным участком площадью 600 кв.м., хозяйственным строением на 40 кв.м. и квартирой площадью 109,6 кв.м. Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании —квартира площадью 87,9 кв.м. и хозяйственная кладовая площадью 7,6 кв.м.