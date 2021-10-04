Экс-министр соцразвития региона Ярослав Фролов возглавил больницу в Новосибирске

Бывший министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов назначен на должность главного врача в больнице Новосибирска.

Как и предсказывал «Континент Сибирь», бывший глава министерства труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов вступил в должность главного врача в городской больнице №34 в Ленинском районе Новосибирска. Информацию о назначении подтвердили «Континенту Сибирь» в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Ранее медучреждение возглавлял Владимир Ярохно. По информации, указанной на сайте городской клинической больницы №34, он занимал должность главного врача с 2000 года, то есть 21 год.

Напомним, Ярослав Фролов покинул пост министра труда и социального развития Новосибирской области 1 октября. Министерство возглавила бывшая первый заместитель министра Елена Бахарева.

Отметим, Ярослав Фролов ранее работал главврачом в городской клинической больнице №12. Он также занимал должность заместителя главы министерства здравоохранения региона.