Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в конкурсе по выбору подрядчика ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Материалы дела будут переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях

Напомним, в конце апреля в Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске. Начальная цена контракта составила более 2 млрд рублей, заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Гормост». Протокол подведения итогов определения поставщика был размещен на сайте госзакупок 13 мая, однако ФАС приостановила процедуру выбора подрядчика. Решение было принято по жалобе АО «Новосибирскавтодор».

В связи с поступлением информации о признаках нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, комиссией ФАС России по контролю в сфере закупок было принято решение о проведении внеплановой проверки. Об этом сообщается в документах, опубликованных 25 мая на сайте госзакупок.

При этом отмечается, что до момента рассмотрения жалобы АО «Новосибирскавтодор» по существу в ФАС поступил отзыв заявления, который был принят комиссией. Добавим, в документах указано, что конкурс был признан несостоявшимся, на участие в нем была подана только одна заявка — ООО «Специальное и транспортное строительство».

В результате проведения внеплановой проверки специалисты выявили несколько нарушений. Так, в частности, по данным ФАС, заказчик ненадлежащим образом установил требование к независимой гарантии по контракту, в части отсутствия условия о своем праве на бесспорное списание денежных средств со счет гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

«Признать в действиях заказчика нарушения пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 17 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе. <…> Передать соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России материалы <…> для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях», — сказано в решении ФАС России.