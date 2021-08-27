В Новосибирске определили подрядчика на строительство автодороги за полмиллиарда  

В Новосибирске состоялся конкурс на строительство автодороги «Барышево — Орловка — Кольцово» за полмиллиарда рублей. Контракт заключили с ООО «Специальное и транспортное строительство» (ООО «Спецтрансстрой»).

ООО «Специальное и транспортное строительство» построит километр магистральной дороги Барышево — Орловка — Кольцово с автодорожным тоннелем под железной дорогой в Новосибирской области. В конкурсе участвовала только одна организация, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Контракт заключили по начальной цене в 542 млн рублей. Подведение итогов состоялось 27 августа.

До этого конкурс на выполнение работ проводился четыре раза. В одном случае торги не состоялись из-за отсутствия заявок, в трех остальных участники не соответствовали требованиям. Отметим, комиссия два раза отклонила заявку нынешнего победителя конкурса — ООО «Спецтрансстрой»

Заказчиком выступило ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области», средства выделят из областного бюджета. В рамках контракта подрядчик построит автомобильную дорогу в 1 км с шириной земляного полотна в 8 метров. Расчетная скорость движения по магистральной дороге Барышево — Орловка – Кольцово составит 80 км/ч. Закончить работы ООО «Спецтрансстрой» должно до 20 октября 2023 года. Автодорога входит в список крупнейших объектов БКД региона 2022 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Спецтрансстрой» также займется проектированием и строительством трамвайных путей до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, организация занимается строительством станции метро «Спортивная» в Новосибирске.