Google ограничил доступ к облачному хранилищу Новосибирского госуниверситета

Компания Google ограничила объём объединённого облачного хранилища данных Новосибирского государственного университета (НГУ), изменив условия сотрудничества с вузом в одностороннем порядке.

Об ограничении объёма облачного хранилища данных, предоставленного компанией Google, сообщает 24 мая издание РБК со ссылкой на письмо, которое получили студенты Новосибирского госуниверситета в конце прошлой недели.

Как говорится в послании, сейчас университет имеет безлимитный объём хранилища данных, однако с июля он суммарно уменьшится до 100 терабайт.

В связи с этим для распределения доступного места в хранилище и сохранения данных университет вводит ограничение доступного пространства для всех аккаунтов сервиса до 3 Гб. Оптимизировать данные в хранилищах пользователи смогут до 6 июня.

Как отметили в пресс-службе вуза, каждому пользователю сервиса в рамках системы университета будет выделено 3 гигабайта памяти.

«Этого объема достаточно для ведения учебной и преподавательской деятельности. Ситуации, когда пользователям нужен больший объём памяти, будут решаться индивидуально», — отметили в университете.

Стоит отметить, что в мае компания Google объявила о своём уходе из России, инициировав банкротство дочерней компании в РФ.

Напомним, в марте «Континент Сибирь» разбирался, затронули ли санкции Запада Новосибирский госуниверситет.