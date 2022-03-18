Ударили ли санкции Запада по НГУ?

Георгий Батухтин
 
Ударили ли санкции Запада по НГУ?
Фото с сайта НГУ

В Новосибирском государственном университете (НГУ) прокомментировали «Континенту Сибирь» статус текущих соглашений с зарубежными вузами, а также актуальность ранее заявленных планов по развитию кампуса на фоне санкций стран Запада.

Международные программы НГУ

Напомним, что Новосибирский государственный университет можно считать одним из ведущих вузов страны с большим опытом международного сотрудничества на самых разных уровнях. Наряду с другими 6 российскими вузами он входит в ТОП-200 самых интернациональных университетов мира (рейтинг Times Higher Education). Логично предположить, что охлаждение отношений с рядом западных стран из-за событий в Украине может внести изменения в ситуацию. Но пока, как сообщили «Континенту Сибирь» в НГУ, они незначительны: уведомление о приостановлении сотрудничества получено только от Европейского университета Виадрина (Германия). А всего у НГУ более полутора сотен международных партнеров.

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Также, по данным НГУ, пришлось приостановить сотрудничество с международной образовательной онлайн-платформой Coursera (по ее инициативе) и перенести размещенные на ней 27 образовательных курсов вуза на российские площадки. Там же будут размещаться и новые онлайн-курсы преподавателей НГУ, поскольку это направление образовательной деятельности в университете закрывать не намерены.

Продолжится и обучение иностранных студентов, которых на сегодня в университете около 1400 человек. Исключением стали четыре студента из Франции и Италии, вернувшиеся на родину по предписаниям вузов-партнеров. По мере возникновения сложностей вследствие введения санкций и общей неопределенности ситуации отдел сопровождения иностранных обучающихся оказывает иностранным студентам помощь по юридическим и бытовым вопросам.

Также в НГУ напомнили, что российские студенты, столкнувшиеся с проблемами при обучении в зарубежных вузах из-за текущих событий, могут быть приняты в университет по процедуре перевода, в том числе на бюджетные места, в любой момент в течение учебного года.

Актуальность программ развития

В 2021 году в НГУ стартовали программы развития университета. Прежде всего, речь идет о строительстве нового кампуса. Из ответа пресс-службы НГУ следует, что поводов для беспокойства пока нет: «Возведение объектов первой очереди строительства кампуса НГУ (здания учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ и комплекса общежитий НГУ на 690 мест) на частные благотворительные средства ежедневно продолжается в штатном режиме», – отметили «Континенту Сибирь» в НГУ. Равно как нет никаких сигналов, которые свидетельствовали бы о приостановке или прекращении финансирования федеральных проектов, в том числе программы Приоритет 2030 (про участие университета в этой программе шла речь в интервью с ректором Михаилом Федоруком нашему изданию в августе 2021 года).

Еще один амбициозный проект – создание на базе НГУ суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» – тоже не снят с повестки дня. Хотя, как отмечали на недавнем заседании Клуба межнаучных контактов в Академгородке, он оказался в зоне риска из-за ограничений поставок оборудования в нашу страну многими ведущими западными производителями. Но, как говорят в НГУ, эти риски учитывались при рассмотрении технико-экономических перспектив проекта, и сейчас рассматривается вариант диверсификации вычислительных платформ. Продолжается поиск возможных решений для суперкомпьютерных и параллельных вычислений, в том числе среди отечественных разработок в области вычислительной техники и программного обеспечения. Из иностранных партнеров наиболее перспективным считается китайская корпорация Huawei, сама столкнувшаяся с санкционным давлением Запада несколькими годами ранее.

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Как отмечают в Центре трансфера технологий и коммерциализации НГУ, новая ситуация не стала критической для вуза, наоборот, открывает новые возможности для его развития. В том числе – в расширении сотрудничества с промышленными партнерами, которые сейчас в срочном порядке ищут способы заменить импортные комплектующие и технологии в своих производственных цепочках. «Мы видим, что спрос и на научные разработки, и на высококвалифицированные кадры в нашей стране резко вырос. Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» заинтересованы в сотрудничестве в области искусственного интеллекта по направлениям «Умный город». У многих предприятий большой интерес к новым материалам с заданными свойствами и микроэлектронике. Мы чувствуем свою востребованность и готовы работать на преодоление возникших вызовов», – сообщил «Континенту Сибирь»  руководитель Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

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