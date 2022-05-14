Сегодня в Новосибирске стартовал фестиваль тюльпанов. В течение недели с 14 по 22 мая на Михайловской набережной новосибирцы смогут оценить 60 000 тюльпанов, привезенных из Нидерландов и высаженных в прошлом году. Кроме того, набережная украшена и другими цветами, посредине цветников – специальные фотозоны.

Фестиваль тюльпанов проходит в Новосибирске в четвертый раз. Как рассказала во время его презентации вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова, каждый год специалисты высаживают тюльпаны, используя новую палитру. «Наши специалисты каждый раз придумывают новые цвета, новый дизайн, чтобы удивить новосибирцев. Этот фестиваль – для удовольствия и созерцания», – пояснила вице-мэр.

Каждый год площадь посадок тюльпанов увеличивается. Горожане могут любоваться большой клумбой, для фотосессий тюльпаны специально высадили в форме подковы.

В завершении фестиваля 21 и 22 мая на Михайловской набережной организуют фотозону, где можно будет сделать магнитную фотографию, гигантскую раскраску и инсталляцию из живых цветов.

Напомним, что в середине мая в Новосибирске начнут достраивать парк рядом с многофункциональной ледовой ареной.