Парк возле нового ЛДС в Новосибирске начнут достраивать с середины мая

Создание парка возле строящейся многофункциональной ледовой арены на левом берегу Оби в Новосибирске завершено на 65%, работы планируется возобновить с началом строительного сезона – в середине мая. Об этом сообщили в мэрии.

Побывавший на стройке мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил готовность парка на 65%, сообщили в муниципалитете 26 апреля.

По словам градоначальника, большая часть работ была выполнена в прошлом году. Это в том числе завоз стройматериалов на площадку, а также планировочные и дренажные работы.

«Создание парка у ледовой арены — это только первый этап, мы планируем расширять прогулочное, парковое, рекреационное пространство вплоть до Бугринского моста», — цитируют в мэрии Новосибирска Анатолия Локтя.

Парк «Арена» возводится на участке, с разных сторон которого располагаются новый ЛДС, линия метро и река Обь. Здесь предусмотрены пешеходные, беговые и велодорожки, маршруты для скандинавской ходьбы, а также зоны для семейного отдыха и массовых мероприятий. В парке планируется высадить деревья, кустарники и многолетние растения.

До сдачи объекта, которая запланирована уже в этом году, также предполагается установить опоры освещения и малые архитектурные формы, оборудовать водоводы и провести системы безопасности – камеры видеонаблюдения и пункты связи с полицией.

Общая площадь благоустраивающейся территории составляет 15 га, при этом озеленить планируется 12 га.

По словам заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Анны Терешковой, парк расположен таким образом, что жители обоих берегов Оби могут туда легко добраться на метро или наземном транспорте. Вице-мэр подчеркнула, что при создании рекреационной зоны было сохранено максимальное количество деревьев, а обитающие здесь птицы не пострадали.

Напомним, создание парка в пойме Оби в Новосибирске стартовало в начале прошлого года, активные работы по благоустройству территории начались летом.