Более 6 млрд рублей получит Новосибирская область на погашение займов

Свыше 6 млрд рублей получит Новосибирская область на погашение рыночных заимствований. По словам первого заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова, региональные власти смогут направить средства на решение приоритетных задач социально-экономического развития области.

Решение о выделении Новосибирской области дополнительных средств на погашение рыночных заимствований приняла комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

О решении комиссии сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Как уточнил депутат, из 6,4 млрд рублей транша 3,8 млрд рублей направят на погашение рыночных заимствований региона, 2,6 млрд рублей — на погашение рыночных заимствований муниципальных образований области.

«Теперь вместо того, чтобы обслуживать долги в коммерческих банках с высокими ставками, регион сможет направить средства на наиболее важные, приоритетные задачи социально-экономического развития области», — сообщил Александр Жуков.

Отметим, ранее стало известно о том, что в Новосибирской области порядка 2 млрд рублей привлечено на решение проблем обманутых дольщиков благодаря масштабным инвестиционным проектам (МИП).

Так, в начале мая губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о реализации нового МИПа — многоквартирных домов вблизи котлована «Левая Обь» в Ленинском районе Новосибирска. По условиям инвестпроекта, компания-застройщик передаст 30 млн рублей на завершение строительства долгостроя по ул. Есенина, 12/1 стр. Благодаря реализации еще одного МИПа новосибирские власти привлекут средства на завершение долгостроев по ул. 1-ая Родниковая 24/2 стр. и ул.Невельского.