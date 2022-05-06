Новые жилые дома вблизи водоёма возведут в Ленинском районе Новосибирска

Новый жилой комплекс возведут вблизи котлована «Левая Обь» в Ленинском районе Новосибирска. Построить жилые дома планируется в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Проточная в Ленинском районе города Новосибирска».

Распоряжение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области. Площадь земельного участка с кадастровым номером 54:35:061625:33 составляет более 23,8 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, объект расположен рядом с котлованом «Левая Обь». Земельный участок будет предоставлен ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик».

В документах указано, что компания-застройщик возведет на участке многоквартирные многоэтажные дома, площадь жилых помещений в которых составит не менее 40 тыс. кв. метров. Из них не менее 1 001 кв.м. (но не менее 2,5% от площади жилых помещений) передадут обманутым дольщикам.

Срок реализации МИПа составляет семь лет. Завершить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию объекты необходимо в период с 4 квартала 2024 года по 2029 год. Передать жилые помещения гражданам планируется в 4 квартале 2025 года.

«В целях предотвращения негативного воздействия вод на территорию земельного участка и строящиеся объекты капитального строительства в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ обеспечить контроль по осуществлению их инженерной защиты от затопления, подтопления, заболачивания и другого негативного воздействия в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», — указано в документе.

Отметим, компания в рамках реализации проекта должна внести не менее 30 млн рублей на завершение строительства жилого дома по улице Есенина, 12/1 стр в Железнодорожном районе Новосибирска.

ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» входит в группу компаний «Первый строительный фонд». По данным Rusprofile, директором организации является Ольга Кылосова, учредителем — ООО «Основа». Соучредителями последнего являются депутат Заксобрания Новосибирской области Мамедов Майис и Мамедов Октай Пирверди Оглы. Майис Мамедов числится гендиректором и соучредителем ООО «Первый строительный фонд», второй соучредитель — ООО «Основа». По данным группы «Первого строительного фонда» в соцсети ВКонтакте, организация занимается строительством микрорайона «Весенний», ЖК «Первый на Киевской, ЖК «Новый парк» и других.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ленинском районе Новосибирска в рамках масштабного инвестпроекта возведут жилой дом по улице Титова. Строительством займется ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой».