Порядка 2 млрд рублей привлечено на решение проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области благодаря МИПам

Проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области решаются правительством региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Сейчас в регионе стартовал МИП, средства от реализации которого будут направлены на достройку дома по улице Есенина.

Распоряжение о реализации нового МИПа подписал в начале мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в правительстве региона 11 мая. Средства от его реализации поступят на достройку дома по улице Есенина, 12/1 стр.

Инициатор нового МИПа – ООО «Энергетик. Специализированный застройщик». По условиям инвестпроекта, компания обязуется направить 30 млн рублей на завершение строительства долгостроя. В результате будут решены проблемы 206 участников долевого строительства. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано более 1 000 кв. м жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведённых площадей).

В свою очередь, застройщику, согласно закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по улице Проточная в Ленинском районе Новосибирска. Проект планируется реализовать в течение семи лет.

По словам исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, механизм масштабных инвестиционных проектов уже набрал в регионе очень хорошие обороты. Сейчас в Новосибирской области реализуются 33 МИПа, ещё несколько находятся на стадии согласования. По реализации уже заключенных проектов пострадавшим дольщикам будет передано более 31,5 тысяч кв. м жилья. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Это наряду с другими мерами государственной поддержки позволяет продвигаться в решении проблемы обманутых дольщиков.

«Сегодня благодаря реализации масштабных инвестпроектов решаются проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области – это очень весомый результат. Вопросы ещё 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: восемь домов будут достроены, дольщики 16 объектов получат компенсации, правительством Новосибирской области по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов», – отметил Алексей Колмаков.

Напомним, в апреле в Новосибирской области стартовала реализация нового МИПа, по итогам которой будет достроен дом по улице Связистов.