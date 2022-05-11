Порядка 2 млрд рублей привлечено на решение проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области благодаря МИПам

Юлия Моисеева
 
стройка
Фото Михаила Перикова

Проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области решаются правительством региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Сейчас в регионе стартовал МИП, средства от реализации которого будут направлены на достройку дома по улице Есенина.

Распоряжение о реализации нового МИПа подписал в начале мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в правительстве региона 11 мая. Средства от его реализации поступят на достройку дома по улице Есенина, 12/1 стр.

Инициатор нового МИПа – ООО «Энергетик. Специализированный застройщик». По условиям инвестпроекта, компания обязуется направить 30 млн рублей на завершение строительства долгостроя. В результате будут решены проблемы 206 участников долевого строительства. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано более 1 000 кв. м жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведённых площадей).

В свою очередь, застройщику, согласно закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по улице Проточная в Ленинском районе Новосибирска. Проект планируется реализовать в течение семи лет.

По словам исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, механизм масштабных инвестиционных проектов уже набрал в регионе очень хорошие обороты. Сейчас в Новосибирской области реализуются 33 МИПа, ещё несколько находятся на стадии согласования. По реализации уже заключенных проектов пострадавшим дольщикам будет передано более 31,5 тысяч кв. м жилья. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Это наряду с другими мерами государственной поддержки позволяет продвигаться в решении проблемы обманутых дольщиков.

«Сегодня благодаря реализации масштабных инвестпроектов решаются проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области – это очень весомый результат. Вопросы ещё 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: восемь домов будут достроены, дольщики 16 объектов получат компенсации, правительством Новосибирской области по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов», – отметил Алексей Колмаков.

Напомним, в апреле в Новосибирской области стартовала реализация нового МИПа, по итогам которой будет достроен дом по улице Связистов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  