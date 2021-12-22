Сегодня сессия Заксобрания приняла единогласно в третьем, окончательном, чтении закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Как рассказывал «Континент Сибирь», ко второму чтению в главный финансовый документ региона было внесено почти 300 поправок. Все они, как подчеркнул, представляя законопроект, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев учтены в окончательном третьем чтении.

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 226,3 млрд рублей (это на 20% больше, чем в 2021 году), в том числе объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 53,9 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 242,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета – 15,9 млрд рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год – 221,8 млрд рублей, на 2024 год в сумме 235,1 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год – 229,4 млрд рублей и на 2024 год – 240,6 млрд рублей. Дефицит областного бюджета на 2023 год — 7,6 млрд рублей, в 2024 году — 5,4 млрд рублей.

Новосибирская область продолжит строить крупные инфраструктурные проекты: четвертый мост через Обь, многофункциональную ледовую арену, семь поликлиник, инфекционную больницу. Также в бюджете предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и строительство целого ряда объектов культуры, образования, здравоохранения, среди которых общеобразовательные школы и детские школы искусств, хирургический корпус Каргатской ЦРБ, врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в Верх-Туле. Будет финансироваться строительство инфраструктуры на площадках, предназначенных для возведения новых микрорайонов.

Комментируя процесс принятия бюджета, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив подчеркнул, что депутаты единогласно поддержали законопроект во всех трех чтениях. «Позади большая ежедневная работа с депутатами, с профильными министерствами регионального правительства. Отрабатывалась каждая поправка. В результате 287 из них были учтены», – отметил спикер регионального парламента. По его словам, поправки касались самых животрепещущих вопросов, таких как строительство дорог, школ и ФАПов в районах области. Большое внимание уделялось оснащению лечебных учреждений и школ современным оборудованием. Андрей Шимкив также акцентировал внимание, что депутаты работают и над увеличением доходной части бюджета. «У нас много своих ресурсов. Их надо правильно использовать. Предприятия действуют, в область приходят инвесторы. Доходами надо заниматься больше, чем расходами, тогда все будет хорошо», – подчеркнул Андрей Шимкив.