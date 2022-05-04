Новосибирский фармпроизводитель будет выпускать дженерики иностранных препаратов

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (АО «ПФК Обновление) в ближайшие годы планирует выпускать дженерики – аналоги импортных препаратов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канале правительства региона со ссылкой на исполнительного директора компании Владимира Гречкина от 4 мая.

Как говорится в сообщении, на производство дженериков направлена стратегия работы компании Renewal в условиях импортозамещения, рассчитанная на ближайшие годы.

Отмечается, что за последние несколько лет компания нарастила свои компетенции в вопросе замены зарубежного оборудования отечественным. Компания частично производит новое оборудование своими силами, а также модернизирует импортное.

По данным пресс-службы Renewal, в числе аналогов импортных препаратов, которые планируется выпускать, — кардиологические и противовирусные препараты, а также антибиотики. В 2022 году компания планирует запустить в производство 50 новых препаратов.

В начале апреля компания Renewal получила регистрационное удостоверение на производство жизненно важного препарата L-тироксин, необходимого для функционирования эндокринной системы. Медикамент будет выпускаться в двух дозировках — 50 мкг (формы выпуска по 50 и 100 таблеток) и 100 мкг (форма выпуска в 100 таблеток). Производство налаживается в кратчайшие сроки из-за повышенного спроса на препарат в России. На начальном этапе планируется выпускать 500 тысяч упаковок в месяц.

Компания Renewal (АО «ПФК «Обновление») разрабатывает и производит лекарственные препараты с 1997 года. Производственный комплекс компании расположен в Новосибирске и Сузуне Новосибирской области.

Напомним, в марте 2021 года планы по увеличению объёмов производства компании Renewal обсуждались на уровне правительства региона. Также по итогам прошлого года компания вошла в число юрлиц, укрепивших свои позиции на фоне пандемии, а ещё годом ранее она также была признана «компанией года» по версии «Континента Сибирь».