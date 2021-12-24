«Компания года»/«Персона года» — 2021. Промышленность: нарастить объёмы и диверсифицировать производство

Александр Корнев
 
Миниатюра для: «Компания года»/«Персона года» — 2021. Промышленность: нарастить объёмы и диверсифицировать производство
Фото Дмитрия Катаева

К концу 2021 года новосибирская промышленность подошла с небольшим ростом показателей и связанным с этим сдержанным оптимизмом. По оценке профильных чиновников, если в начале года этот рост прогнозировался в 5%, то по окончании периода можно всё же предполагать девятипроцентный рост. Кто в реальном секторе не только выжил в условиях пандемии, но и значительно укрепил позиции – в материале  «Континента Сибирь».

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д.

Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании.

Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчётности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

По данным регионального минпромторга, Новосибирская область продолжает в этом году занимать лидирующие позиции среди регионов СФО по объёмам промышленного производства. Вызвано это конкретными особенностями новосибирского сектора, которые на прошедшей в декабре пресс-конференции назвал вице-губернатор региона Сергей Сёмка. К примеру, почти четверть промышленного объёма в Новосибирской области занимает выпуск пищевой продукции, абсолютно не пострадавший от пандемии.

Значительную часть новосибирской промышленности занимает фарминдустрия, которая с учётом пандемии, по понятным причинам, нарастила показатели. За 11 месяцев текущего года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в регионе выросло на 40,1%. «АО «ПФК Обновление» (ставшее «Компанией года–2020» по версии «Континента Сибирь») увеличило свои мощности в поселке Сузун, где предприятие начинало свою работу ещё в конце прошлого века, и продолжает реализацию инвестиционного проекта на своей площадке на улице Станционной. В том числе, речь идёт о строительстве ещё одного нового корпуса для увеличения объёмов производства», – рассказал Сергей Сёмка. Такой же рост, по его словам, показывает текстильная промышленность, флагманом которой, по словам представителей региональных властей, является отметившая в этом году 100-летие фабрика АО «Синар».

«Компания года»/«Персона года» — 2021. Промышленность: нарастить объёмы и диверсифицировать производство - Фотография

«Компания года»/«Персона года» — 2020. Промышленность: сохранить хорошее экономическое самочувствие в пандемию

Абсолютным же лидером по приросту показателя в этом году стало производство кокса и нефтепродуктов – плюс 68,4% к прошлогодним показателям. Главный участник регионального рынка в этом секторе – ООО «ВПК-Ойл», первый и единственный сейчас нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области. В 2021 году предприятие ввело в эксплуатацию новую технологическую площадку по производству дизельного топлива класса ЕВРО 5 мощностью 300 тыс. т продукции в год. Общий объём инвестиций составил более 7 млрд рублей.

По некоторым отраслям, к примеру, производству машин, металлургии, химических веществ, объёмы в текущем году немного просели, но есть предпосылки к тому, что ситуация выровняется. «Например, бывший «Куйбышевский химзавод», сейчас ФГУП «Анозит», там была плановая остановка производства, сейчас, думаю, объёмы будут наращиваться»,  –  пояснил на пресс-конференции Сергей Сёмка.

Многие предприятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию на рынке, продолжили в 2021 году реализацию инвестпроектов. В минпромторге отметили НППГА «Луч», который с 2019 года реализует проект строительства комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования, компанию «Элизиум», запустившую в этом году новую линию по производству обоев, «Новосибирский завод химконцентратов», «Сибантрацит» и ряд других предприятий.

«Нужно также отметить НПО «Элсиб» ПАО, у предприятия хорошие обороты, большая инвестиционная программа на перспективу, плюс к тому, они хорошо зарекомендовали себя, как экспортёры»,  –  рассказал «Континенту Сибирь» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев.

«Компания года»/«Персона года» — 2021. Промышленность: нарастить объёмы и диверсифицировать производство - Изображение

70 лет НЗХК

«Этот год для всех был непростым, но для новосибирских промышленных компаний он стал годом прогресса. Это видно, например, по национальному проекту «Производительность труда», в рамках которого мы помогаем новосибирским компаниям сделать свою работу более эффективной. Предприятия стараются развиваться, пересматривают свои производственные процессы, внимательно присматриваются к тому, как и что у них делается», –  рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. В качестве успешного примера он привел «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», который, в рамках участия в нацпроекте,  на 40% повысил выработку на одного сотрудника на «пилотной» линии. Кроме того, руководитель агентства отметил компанию «Сибирская нива» и предприятие «Купинское мороженое», также получивших хорошие результаты после участия в проекте. «Это здорово, что новосибирские предприятия ищут возможности для развития и расширения, совершенствования своих процессов,  –  считает Александр Зырянов.

«Компания года – 2021»

Звание «Компания года» в сфере промышленности, по версии «Континента Сибирь», достается «Новосибирскому заводу химических концентратов» (НЗХК). По данным топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом», в структуру которой входит новосибирское предприятие, в 2020-м году выручка завода составила 9 млрд рублей, и в ближайшие годы прогнозируется ее рост до 12 млрд рублей. При этом, по данным Rusprofile, в 2021 году предприятие не фигурировало ни в одной судебной тяжбе в качестве ответчика. В планах предприятия – промышленное производство ядерного топлива «ТВС-Квадрат» и его коммерческих поставок для европейских АЭС.

Алексей Жиганин, НЗХК
Генеральный директор НЗХК Алексей Жиганин. Фото Михаила Перикова

На днях заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка подтвердил актуальность перспективы слияния производства НЗХК с принадлежащим «Роснано» заводом «Лиотех», специализирующимся на выпуске литий-ионных аккумуляторов. Сам «Новосибирский завод химических концентратов»,  про который в течение года не раз писал «Континент Сибирь»,  также планирует развивать аккумуляторное направление, наращивая объёмы производства металлического лития.

«Персона года – 2021»

ЭДУАРД ТАРАН
Эдуард Таран

«Персоной года» в реальном секторе экономики, по версии издания, стал известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, активно развивающий стекольное направление РАТМ Холдинга, диверсифицированного объединения промышленных предприятий. Хорошие финансовые показатели демонстрирует входящая в холдинг компания «Сибирское стекло», выпускающая стеклотару – около 5 млрд рублей выручки и почти 308,5 млн рублей прибыли по итогам 2020 года.

инвест проект РАТМ

Опыт компании. Танцуют от печки: как инвестиции расширили возможности «Сибстекла»

В уходящем году запущена в эксплуатацию новая стекловаренная печь с улучшенными показателями мощности  –  одна из крупнейших в стекольной отрасли. Таким образом, компания стала крупнейшим утилизатором стекольных отходов на территории Сибири. На днях рейтинговое агентство «АКРА» присвоило «Сибстеклу», входящему в топ-5 крупнейших производителей стеклотары в России, кредитный рейтинг на уровне BB- по национальной шкале со стабильным прогнозом.

Ещё один актив холдинга, «Сибирская содовая компания», осваивает сейчас Михайловское месторождение природной соды на Алтае. В июле текущего года месторождение было введено в эксплуатацию, оформление земельного участка планируется  завершить до конца второго квартала 2022 года. Кроме позитивных производственных показателей компаний холдинга, Эдуард Таран сформировал высокопрофессиональную команду топ-менеджеров.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Победителем стал «Нео-Пак».

Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2021 в сфере промышленности»?

  • Нео-Пак (54%)
  • ГофроМастер (36%)
  • Новосибирский патронный завод (5%)
  • Вектор-Бест (1%)
  • НАЗ имени В. П. Чкалова (1%)
  • Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)
  • Предприятия группы «Сибантрацит» (0%)
  • ЭПМ-НовЭЗ (0%)
  • Предприятия OR Group (“Обувь России») (0%)
  • ПФК Обновление (0%)
  • Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток (0%)
  • РАТМ Холдинг (0%)
  • Тяжстанкогидропресс (0%)
  • Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) (0%)
  • Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина (0%)
  • Искитимцемент (0%)
  • Синар (0%)
  • NPM Group («Новосибпродмаш») (0%)
  • ЭЛСИБ (0%)
  • Элизиум (0%)
  • Сибиар (0%)
  • НППГА «Луч» (0%)
  • Машзавод Труд (0%)
  • Новосибирский завод конденсаторов (0%)
  • ВПК-Ойл (0%)
  • Сиблитмаш (0%)
  • Лампирис (0%)
  • Металл-Сервис (0%)
  • Новосибирский завод «Электросигнал» (0%)
  • СКБ Катализатор (0%)
  • Новосибирский аффинажный завод (0%)
  • Электроагрегат (0%)
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Компания года в сфере промышленности — 2021 — НЗХК.

Персона года в сфере промышленности — 2021 — Эдуард Таран.

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