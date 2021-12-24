К концу 2021 года новосибирская промышленность подошла с небольшим ростом показателей и связанным с этим сдержанным оптимизмом. По оценке профильных чиновников, если в начале года этот рост прогнозировался в 5%, то по окончании периода можно всё же предполагать девятипроцентный рост. Кто в реальном секторе не только выжил в условиях пандемии, но и значительно укрепил позиции – в материале «Континента Сибирь».

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчётности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

По данным регионального минпромторга, Новосибирская область продолжает в этом году занимать лидирующие позиции среди регионов СФО по объёмам промышленного производства. Вызвано это конкретными особенностями новосибирского сектора, которые на прошедшей в декабре пресс-конференции назвал вице-губернатор региона Сергей Сёмка. К примеру, почти четверть промышленного объёма в Новосибирской области занимает выпуск пищевой продукции, абсолютно не пострадавший от пандемии.

Значительную часть новосибирской промышленности занимает фарминдустрия, которая с учётом пандемии, по понятным причинам, нарастила показатели. За 11 месяцев текущего года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в регионе выросло на 40,1%. «АО «ПФК Обновление» (ставшее «Компанией года–2020» по версии «Континента Сибирь») увеличило свои мощности в поселке Сузун, где предприятие начинало свою работу ещё в конце прошлого века, и продолжает реализацию инвестиционного проекта на своей площадке на улице Станционной. В том числе, речь идёт о строительстве ещё одного нового корпуса для увеличения объёмов производства», – рассказал Сергей Сёмка. Такой же рост, по его словам, показывает текстильная промышленность, флагманом которой, по словам представителей региональных властей, является отметившая в этом году 100-летие фабрика АО «Синар».

Абсолютным же лидером по приросту показателя в этом году стало производство кокса и нефтепродуктов – плюс 68,4% к прошлогодним показателям. Главный участник регионального рынка в этом секторе – ООО «ВПК-Ойл», первый и единственный сейчас нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области. В 2021 году предприятие ввело в эксплуатацию новую технологическую площадку по производству дизельного топлива класса ЕВРО 5 мощностью 300 тыс. т продукции в год. Общий объём инвестиций составил более 7 млрд рублей.

По некоторым отраслям, к примеру, производству машин, металлургии, химических веществ, объёмы в текущем году немного просели, но есть предпосылки к тому, что ситуация выровняется. «Например, бывший «Куйбышевский химзавод», сейчас ФГУП «Анозит», там была плановая остановка производства, сейчас, думаю, объёмы будут наращиваться», – пояснил на пресс-конференции Сергей Сёмка.

Многие предприятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию на рынке, продолжили в 2021 году реализацию инвестпроектов. В минпромторге отметили НППГА «Луч», который с 2019 года реализует проект строительства комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования, компанию «Элизиум», запустившую в этом году новую линию по производству обоев, «Новосибирский завод химконцентратов», «Сибантрацит» и ряд других предприятий.

«Нужно также отметить НПО «Элсиб» ПАО, у предприятия хорошие обороты, большая инвестиционная программа на перспективу, плюс к тому, они хорошо зарекомендовали себя, как экспортёры», – рассказал «Континенту Сибирь» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев.

«Этот год для всех был непростым, но для новосибирских промышленных компаний он стал годом прогресса. Это видно, например, по национальному проекту «Производительность труда», в рамках которого мы помогаем новосибирским компаниям сделать свою работу более эффективной. Предприятия стараются развиваться, пересматривают свои производственные процессы, внимательно присматриваются к тому, как и что у них делается», – рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. В качестве успешного примера он привел «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», который, в рамках участия в нацпроекте, на 40% повысил выработку на одного сотрудника на «пилотной» линии. Кроме того, руководитель агентства отметил компанию «Сибирская нива» и предприятие «Купинское мороженое», также получивших хорошие результаты после участия в проекте. «Это здорово, что новосибирские предприятия ищут возможности для развития и расширения, совершенствования своих процессов, – считает Александр Зырянов.

«Компания года – 2021»

Звание «Компания года» в сфере промышленности, по версии «Континента Сибирь», достается «Новосибирскому заводу химических концентратов» (НЗХК). По данным топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом», в структуру которой входит новосибирское предприятие, в 2020-м году выручка завода составила 9 млрд рублей, и в ближайшие годы прогнозируется ее рост до 12 млрд рублей. При этом, по данным Rusprofile, в 2021 году предприятие не фигурировало ни в одной судебной тяжбе в качестве ответчика. В планах предприятия – промышленное производство ядерного топлива «ТВС-Квадрат» и его коммерческих поставок для европейских АЭС.

На днях заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка подтвердил актуальность перспективы слияния производства НЗХК с принадлежащим «Роснано» заводом «Лиотех», специализирующимся на выпуске литий-ионных аккумуляторов. Сам «Новосибирский завод химических концентратов», про который в течение года не раз писал «Континент Сибирь», также планирует развивать аккумуляторное направление, наращивая объёмы производства металлического лития.

«Персона года – 2021»

«Персоной года» в реальном секторе экономики, по версии издания, стал известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, активно развивающий стекольное направление РАТМ Холдинга, диверсифицированного объединения промышленных предприятий. Хорошие финансовые показатели демонстрирует входящая в холдинг компания «Сибирское стекло», выпускающая стеклотару – около 5 млрд рублей выручки и почти 308,5 млн рублей прибыли по итогам 2020 года.

В уходящем году запущена в эксплуатацию новая стекловаренная печь с улучшенными показателями мощности – одна из крупнейших в стекольной отрасли. Таким образом, компания стала крупнейшим утилизатором стекольных отходов на территории Сибири. На днях рейтинговое агентство «АКРА» присвоило «Сибстеклу», входящему в топ-5 крупнейших производителей стеклотары в России, кредитный рейтинг на уровне BB- по национальной шкале со стабильным прогнозом.

Ещё один актив холдинга, «Сибирская содовая компания», осваивает сейчас Михайловское месторождение природной соды на Алтае. В июле текущего года месторождение было введено в эксплуатацию, оформление земельного участка планируется завершить до конца второго квартала 2022 года. Кроме позитивных производственных показателей компаний холдинга, Эдуард Таран сформировал высокопрофессиональную команду топ-менеджеров.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Победителем стал «Нео-Пак».

Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2021 в сфере промышленности»? Нео-Пак (54%)

ГофроМастер (36%)

Новосибирский патронный завод (5%)

Вектор-Бест (1%)

НАЗ имени В. П. Чкалова (1%)

Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)

Предприятия группы «Сибантрацит» (0%)

ЭПМ-НовЭЗ (0%)

Предприятия OR Group (“Обувь России») (0%)

ПФК Обновление (0%)

Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток (0%)

РАТМ Холдинг (0%)

Тяжстанкогидропресс (0%)

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) (0%)

Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина (0%)

Искитимцемент (0%)

Синар (0%)

NPM Group («Новосибпродмаш») (0%)

ЭЛСИБ (0%)

Элизиум (0%)

Сибиар (0%)

НППГА «Луч» (0%)

Машзавод Труд (0%)

Новосибирский завод конденсаторов (0%)

ВПК-Ойл (0%)

Сиблитмаш (0%)

Лампирис (0%)

Металл-Сервис (0%)

Новосибирский завод «Электросигнал» (0%)

СКБ Катализатор (0%)

Новосибирский аффинажный завод (0%)

Электроагрегат (0%)

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Компания года в сфере промышленности — 2021 — НЗХК.

Персона года в сфере промышленности — 2021 — Эдуард Таран.