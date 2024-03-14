Портфель проектов импортозамещения и диверсификации ПСБ расширится втрое

Наращивание объемов выпуска импортозамещающей высокотехнологичной продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса – это путь к национальной технологической безопасности. ПСБ играет в этом процессе значимую роль и планирует нарастить портфель проектов в сфере импортозамещения и диверсификации втрое. Об этом в рамках V форума по финансовой грамотности «Просто капитал» (16+) рассказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, обсудивший с представителями ряда российских компаний, министерств и ведомств драйверы развития и кадровый потенциал для промышленного сектора.

«Российской промышленности и оборонно-промышленному комплексу на государственном уровне сейчас поставлена стратегическая задача — в полтора раза увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции и минимум на две трети – объем несырьевого неэнергетического экспорта. ПСБ активно участвует в разработке и реализует меры поддержки для предприятий, выпускающих высокотехнологичную, востребованную в большинстве отраслей отечественной экономики продукцию, сформировал стратегию развития этого направления работы и поставил цель в краткосрочной перспективе в два раза, а в среднесрочной – в три раза нарастить портфель проектов импортозамещения и диверсификации», – отметил Антон Дроздов.

Он также добавил, что на долю оборонных предприятий сейчас приходится до 70% производства высокотехнологичной продукции в РФ, и с уходом иностранных компаний с рынка эта продукция стала еще более конкурентноспособна: «Оборонно-промышленный комплекс обладает высоким технологическим потенциалом и наиболее подготовленными кадрами для решения поставленных в импортозамещение целей. И комплексная поддержка со стороны банков предприятий ОПК по производству и реализации высокотехнологичной продукции будет способствовать достижению поставленных задач».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что участник СВО из Новосибирска получил военную ипотеку с новыми мерами господдержки.