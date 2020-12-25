Уходящий год не был легким для многих отраслей экономики, однако состояние переживающей пандемию промышленности, в отличие от ритейла или сферы услуг, эксперты оценивают, как «стабильное». О предприятиях и руководителях, которым в этом году удалось не только удержаться на плаву, но и реализовать новые проекты – в материале «Континента Сибирь».

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» – наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

По оценке регионального минпромторга, индекс промышленного производства за 10 месяцев текущего года в Новосибирской области практически не снизился в сравнении с тем же периодом 2019-го. Хорошему экономическому самочувствию предприятий во многом способствовало то, что на них практически не распространились ограничительные меры, хотя дополнительные инвестиции для обеспечения «коронавирусной» безопасности потребовались.

По данным минпромторга, наибольший рост производства в этом году был отмечен на предприятиях, выполняющих государственный заказ, имеющих экспортные контракты, заказы от крупных промышленных корпораций и холдингов. Кроме того, многие производства оперативно переключились на выпуск продукции для соблюдения этих мер. Легкая промышленность начала поставлять маски и защитную одежду, высокотехнологичные предприятия занялись рециркуляторами и системами контроля температуры тела, и так далее. К примеру, в реестр производителей масок в Новосибирской области вошли 55 предприятий легкой промышленности, а объем выпускаемых изделий достиг 160 тыс. штук в день. Поэтому вполне закономерно, что основная динамика промышленного сектора пришлась на производства, так или иначе связанные с медициной.

«Компания года – 2020»

По оценке опрошенных «Континентом Сибирь» экспертов, одним из главных претендентов на звание «Компании года – 2020» можно считать Новосибирскую производственную фармацевтическую компанию «Обновление» (Renewal). Один из крупнейших производителей лекарственных средств, с производственной площадкой в Сузуне, работает в регионе уже более 20 лет, при этом за последние 10 лет его финансовые показатели постоянно растут. Выручка предприятия за 2019 год, согласно ЕГРЮЛ, составила 5,1 млрд рублей.

В 2015 году компания начала реализацию инвестиционного проекта «Расширение и увеличение мощностей фармацевтического производства». Благодаря ему в 2020 году «Обновление» запустило производство медицинских настоек валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового и других мощностью 24 млн упаковок в год. До конца года там же появится производство мягких лекарственных форм – мазей, гелей, кремов. Окончание масштабного проекта по увеличению мощностей планируется в 2023 году. Общий объем инвестиций по проекту планируется в размере 3 млрд рублей.

Кроме того, в 2020 году Renewal была признана лучшим производителем МНН-дженериков в России профессиональным обществом фармацевтов на Smartpharma Awards. Минпромторг РФ отметил вклад компании в борьбу с коронавирусом, вручив топ-менеджерам почетные грамоты за борьбу с нехваткой медикаментов в аптеках в период пандемии. Доля Renewal в обеспечении населения РФ жаропонижающими и препаратами от кашля в этот период достигла более 25%.

Таким образом, именно ПФК «Обновление» становится «Компанией года» в сфере промышленности по версии «Континента Сибирь».

«Персона года – 2020»

Свой вклад в борьбу с коронавирусом внес Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро (НЗПП с ОКБ), разрабатывающий сейчас совместно с Институтом полупроводников СО РАН биосенсор, позволяющий определять коронавирус. По словам генерального директора предприятия Владимира Исюка, завод сейчас ждет масштабное техническое перевооружение. Оно позволит НЗПП с ОКБ занять третью устойчивую позицию в списке российских предприятий микроэлектроники. Инвестиции в перевооружение составят 2,4 млрд рублей: 1,6 млрд из госбюджета, 300 млн собственных средств предприятия и 400 млн в качестве кредита готов дать ФРП.

Генеральным директором НЗПП с ОКБ Владимир Исюк был назначен Федеральным агентством по промышленности в 2006 году. На предприятии к тому времени упал объем заказов, росла кредиторская задолженность, и перед Владимиром Исюком стояла задача «реанимировать» предприятие. Сейчас НЗПП выпускает продукцию как гражданского назначения, так и по гособоронзаказу. В ближайшее время планируются дополнительные инвестиции в выпуск в рамках импортозамещения сверхбольших интегральных схем (СБИС). Вывод предприятия из фактического кризиса и, несмотря на сложности в экономике, масштабные планы по его развитию позволили назвать Владимира Исюка «Персоной года – 2020» в сфере промышленности по версии «Континента Сибирь».

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