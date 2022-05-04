Информация о том, что муниципалитет предложил ГК «Мета» по договору мены земельный участок в Академгородке вызвала настороженность у местного сообщества. В ряде интернет-изданий научного центра появились публикации, направленные против компании «Мета» и ее планов. Что кроется за публикациями и кому выгодно инициировать конфликт застройщика и жителей микрорайона Щ в Советском районе Новосибирска, разбирался «Континент Сибирь».

Особый статус

О том, что мэрия Новосибирска зарезервировала земельные участки под строительство школы и двух детских садов в микрорайоне «Ясный берег», стало известно еще в 2016 году. Быстрорастущий микрорайон ощущал острую нехватку в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Застройщик «Ясного берега» – ГК «Мета», – понимая нужды жителей, согласился на договор мены. При подготовке обновленного генплана Новосибирска зарезервированные земельные участки площадью 4 га были перезонированы из зоны жилой застройки в зону детских садов и социальных объектов. Более того, застройщик за свой счет заказал проект «умной школы». Его разработали в компании «Интерпроект» в партнерстве с немецким архитектором Alex Steineke. Это будет здание площадью больше 20 тысяч кв. м, рассчитанное на 1105 мест. Оно объединит детский сад на 280 мест, начальную школу и старшие классы — для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный вход. В школе также предусмотрены 2 бассейна и 4 спортзала, двухуровневая библиотека, большой актовый зал с возможностью организации театральных постановок, лабораторный комплекс, зимний сад и многое другое. В 2021 году проект был одобрен Главгосэкспертизой России.

Однако строительство новой школы в микрорайоне «Ясный берег» неожиданно застопорилось. Муниципалитет предложил застройщику по договору мены земельные участки в Октябрьском и Советском районах. «В соответствии с соглашением от 01.12.2016 года между мэрией города Новосибирска и собственниками земельных участков мэрия обязана передать земельный участок площадью 30000 кв. м взамен изымаемых земельных участков площадью 10000 кв. м и 20000 кв. м для строительства детского сада и школы», говорится в ответе департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на запрос «Континента Сибирь».

В марте комиссия при департаменте согласно протоколу от 31.03.2022 № 486 п. 10.1 приняла решение «об обмене земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:061555:2950, 54:35:061555:2952 с видами разрешенного использования: Образование и просвещение (3.5) – Объекты для воспитания, образования и просвещения по ул. 1-й Чулымской в Ленинском районе на территории ориентировочной площадью 16294 кв. м по ул. Вилюйской в Октябрьском районе и 5947 кв. м, 5999 кв. м по ул. Демакова в Советском районе с видом разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – Многоквартирные многоэтажные дома».

Однако еще в феврале этого года рабочая группа Совета по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ) СО РАН, в которую входят ученые, представители администрации Советского района Новосибирска и застройщики Академгородка, рассмотрев вопрос о мене, вынесла решение (есть в распоряжении редакции) «отклонить вариант мены земельного участка в Ленинском районе на земельный участок в Советском районе».

По мнению члена рабочей группы Совета ННЦ СО РАН, экс-председателя СО РАН, академика РАН Александра Асеева, ошибка застройщика в том, что соглашаясь на условия мены, он предварительно не провел переговоры с представителями СО РАН: «Нам не показали проект, а стали навязывать решение. Ученые такие подходы не любят».

По мнению Александра Асеева, к земле в Академгородке нужно относиться бережно. «Я понимаю, что Академгородок представляет интерес для девелоперов. Но сама постановка вопроса неправильная – отдать драгоценную землю Академгородка вместо земли в Ленинском районе. Нельзя решать проблемы за счет жителей микрорайона Щ. Это и так депрессивный район, застроенный серыми панельными домами. Неужели в городе других земельных участков нет? Если мы будем разбрасываться землями Академгородка, то потеряем и город, который гордится своим научным центром, и Советский район, и сам Академгородок», – прокомментировал «Континенту Сибирь» решение рабочей группы академик. При этом Александр Асеев подчеркнул, что не считает это решение конфронтационным по отношению к мэрии, а лишь отражает точку зрения жителей Академгородка. «Мы обязаны это учитывать. Согласование надо было провести не только с СО РАН, но и с жителями района, депутатским корпусом и администрацией Советского района. В верхней зоне Академгородка в свое время удалось предотвратить наступление девелоперов за счет статуса объекта культурного наследия (спасибо нашим депутатам и лично губернатору Владимиру Городецкому). Микрорайон Щ наиболее пострадал от «перестройки» и последующих событий. Например, так и не решена проблема создания парковой зоны на месте закрытого рынка в центре микрорайона Щ. Обстановка в Советском районе не просто сложная, она взрывоопасная. Жители и научная общественность очень недовольны не только реформой СО РАН – основного работодателя на территории района, но и фактическим крахом программы Академгородок-2.0. К нам же потом придут люди с жалобами. Поэтому наше решение не только осознано, но и обосновано», – добавил академик РАН.

Парк или пустырь

Возможно, представители Совета ННЦ СО РАН просто не в курсе, что, получив предложение мэрии по предоставлению участка земли на Демакова, застройщик в первую очередь поинтересовался нуждами жителей прилегающего к нему микрорайона. Дело в том, что ГК «Мета» уже строит в Академгородке эко-комплекс Tesla Park и понимает социальные запросы жителей. Как рассказал «Континенту Сибирь» представитель ГК «Мета» Андрей Слюсарь, компания запустила в социальной сети ВКонтакте открытый опрос жителей микрорайона Щ, нужен ли им парк в рамках мены. Из 1000 человек, принявших участие в опросе, 80% высказались в поддержку парка за счёт застройщика.

Вопрос о парке не случаен. На территории, которую мэрия предложила к обмену, сегодня находится заброшенный пустырь. Здесь когда-то проходила железная дорога, которую демонтировали в прошлом году. Жители микрорайона предложили создать на этом участке парковую зону. Идею поддержала заместитель мэра Анна Терешкова с оговоркой, что на данный момент в городском бюджете для нового парка денег нет. Но если найдется инвестор, то муниципалитет поможет в реализации проекта.

«Учитывая мнение жителей, ГК «Мета» направила в мэрию предложение о создании парка. У нас есть соглашение с компанией «Д-54», что они обустроят часть парковой зоны до улицы Российскойа. А наша компания инвестирует порядка 20 млн рублей в создание парковой зоны от Российской до Кутателадзе. Деньги пойдут на обустройство велопешеходной зоны по линии демонтированных железнодорожных путей. Отдельно в нашем предложении прописано, что мы обустроим парк до начала строительства жилого дома. Когда будет готов эскизный проект парка, мы готовы встретиться с жителями, чтобы представить проект. Также нами были направлены в мэрию предложения с просьбой рассмотреть нашу готовность по реконструкции соседнего здания МБУ «Мир молодежи» в случае строительства домов и парка (строительство нового центра оценивается минимум в 30 млн. рублей)», – рассказал Андрей Слюсарь.

Пока застройщик присматривался к предложенному мэрией участку и вел переговоры, «в бой» вышли СМИ Советского района, с публикациями и призывами против предложения «Меты». Возбуждённые искажённой информацией жители близлежащих к будущему парку домов стали волноваться. По последней информации, они начали собирать подписи против перспективы строительства жилых домов рядом с планируемым парком.

Как рассказала «Континенту Сибирь» депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, есть точка зрения, что «лучше пусть ничего не трогают, пусть будет пустырь, который выглядит, как рваная рана, которая может на десятилетия остаться, но и двух домов не будет». Сама депутат уверена, что жителям стоит принять предложенную помощь по созданию парка. «Я не вижу ничего плохого в том, что появятся два новых дома. «Мета» не самый плохой застройщик. Жители Академгородка могут познакомиться с его проектом «Тесла». И мое мнение, как депутата, через часть округа которого проходит огромный пустырь, что это хорошая сделка для города. Мы получаем два дома и красивый парк за внебюджетные средства», – считает Светлана Каверзина.

«Я ознакомился с прошлыми публикациями данных СМИ, они всегда поддерживали застройку в Советском районе, зачастую неоднозначные истории, будь то 25-ти этажная свечка на Иванова или освоение леса. Связывался с редактором, объяснял, что мы не примем решение по мене, пока не согласуем его с жителями. Попросил разместить комментарий об инвестициях в район, о создании парка и реконструкции здания «Мира молодёжи». Получил отказ. Бурную реакцию вызвал сам факт готовности «Меты» к значительным социальным обязательствам. Их можно понять, мы крупная компания, можем себе позволить имиджевые решения. Но наши предложения повышают планку безвозмездных инвестиций в район для всех застройщиков», – прокомментировал ситуацию с местными СМИ Андрей Слюсарь.

«Одна из претензий Совета по ННЦ – мена обеспечивает появление новой школы в другом районе. Разве дети не наше общее достояние и забота? Какая разница, где появляются школы, если их в городе не хватает минимум 20?», – задал вопросы в беседе с «Континентом Сибирь» президент ГК «Мета» Владимир Мартыненков. По его словам, строительная отрасль практически единственная, кто не сильно пострадал от санкций. «Вице-премьер Марат Хуснуллин дает поручение, чтобы мы строили как можно больше, чтобы начинали новые проекты, так как это будет иметь положительный эффект для всей экономики. А тут на ровном месте мы встретили непонимание», – выразил недоумение застройщик.

Между тем, не все жители домов по улице Демакова выступают против планов компании «Мета». Так, бухгалтер ООО «СофтЛаб-НСК» Елена Кочергина в беседе с «Континентом Сибирь» отметила, что заинтересована в том, чтобы рядом с ее домом появилась современная прогулочная зона. «Сейчас там просто страшно ходить. Там нет освещения, кусты и гаражи создают благоприятные условия для пьяниц, наркоманов и грабителей. Известен реальный случай, когда у женщины там отобрали сумку. Вся эта территория используется собаководами, моя дочь тоже выгуливает там пса и мне страшно, когда она туда направляется. Если ничего не предпринимать, эта территория так и будет деградировать. У меня сложилось впечатление, что у местных строителей нет интереса видеть новых участников строительного рынка. Цены на жилье в Академгородке даже в средних по качеству домах выше, чем в Новосибирске в домах бизнес-класса. Появление у нас застройщика, который предложит современное жилье по адекватным ценам, заставит академовских застройщиков пересмотреть свои бизнес-планы», – поделилась своим мнением с «Континентом Сибирь» Елена Кочергина.

Версии

По мнению Светланы Каверзиной, ситуацию подогревают СМИ, аффилированные с местными застройщиками. «Застройщики Советского района не очень хотят видеть других игроков на своей территории и выталкивают за счет мнения жителей возможных конкурентов», – прокомментировала депутат всплеск негативных выступлений на интернет-ресурсах Академогородка в отношении «Меты».

Эту версию подтвердил и другой собеседник «Континента Сибирь» приближённый к Совету по развитию ННЦ СО РАН. На условиях анонимности, он рассказал, что в Советском районе сложилась многолетняя практика – в Академгородке строят «свои» застройщики. Их представители входят в общественные советы, регулярно коммуницируют с администрацией. «Посмотрите протокол Совета, участников не больше десяти, и как минимум две фамилии из РНГС (ГК «Роснефтегазстрой-Академинвест» – один из крупнейших застройщиков Академгородка – «Континент Сибирь») – Фельдбуш, Набивич. Есть свои компании, которые вхожи в администрацию Советского района. А есть бизнес, который не интегрирован в администрацию района и его вытесняют», – рассказал собеседник «Континента Сибирь». Он обратил внимание на то, что публикации появились на сайтах, формально принадлежащих разным владельцам, однако материалы вышли единовременно и с одинаковыми изображениями, без указания первоисточника. «Взаимосвязь друг с другом и «строительные корни» в СМИ всё же прослеживаются. Издания «Родные берега» принадлежит ООО «СовИнформ», среди учредителей числится — Ольга Фельдбуш. Человек с такой же фамилией — Владимир Фельдбуш — входил в число руководителей и совладельцев компании ООО «Д54 Развитие» (ранее ООО «РНГС — Развитие»), другой человек с такой же фамилией — Александр Фельдбуш – экс-депутат и директор по развитию ЗАО «РНГС-АИ». Это два крупных застройщика Академгородка», – пояснил собеседник «Континента Сибирь».

Свою позицию, выразил другой местный депутат, Виктор Стрельников, он подал заявку на перезонирование всей территории от ул. Российской до Кутателадзе в зону рекреации. Что характерно, этот инфоповод СМИ не использовали. Возможно, потому, что данное решение блокирует строительство не только для «Меты», но и для других застройщиков.

«Подобный прецедент происходил несколькими месяцами ранее вокруг участка по ул. Героев труда, который мэрия рассматривала в качестве мены. Всё те же частные СМИ подняли общественное мнение против, мэрия отказалась от планов, но когда жители предложили создать на участке зелёную зону, в департаменте строительства и архитектуры на комиссии по ПЗЗ от 12.04.2022 выступил против зеленой зоны представитель РНГС – Александр Фельдбуш. Свое мнение он обосновал тем, что в микрорайоне Щ нехватка земли под жилую застройку. А строить нужно, потому что в ближайшее время необходимо переселять жителей ветхих домов», – рассказала Светлана Каверзина.

Вывод напрашивается сам, общественное мнение может использоваться для того, чтобы руками жителей избавиться от конкурентов, и самим зайти на эту территорию. Подобные ситуации происходят не только в Советском районе. В прошлом году по просьбе общественников остановили строительство на улице Писарева. И везде за общественными выступлениями скрываются заинтересованные конкуренты.

Впрочем, директор по развитию ГК «РНГС-АИ», депутат 6-го созыва горсовета Новосибирска Александр Фельдбуш, в разговоре с «Континентом Сибирь» заверил, что его компания никакого отношения к формированию общественного мнения против группы «Мета» не имеет. «Мы такие приемы не используем. Наоборот, против нас использовали общественников. Как представитель строительной компании ответственно заявляю, мы никаким образом не мешаем коллегам-застройщикам. В данном случае, это вопрос застройщика и муниципалитета», – прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь» Александр Фельдбуш. Он также добавил, что поддерживает точку зрения жителей Академгородка, которые выступают против мены земельных участков. «Как житель Академгородка, я считаю неправильным решать проблемы Ленинского района за счет Советского. В Советском районе и так не хватает земли. У нас есть ветхие дома, есть научная молодежь, для которой надо строить жилье», – отметил Александр Фельдбуш.

Что, где, когда

«Мы планируем построить самый современный дом в Нижней зоне Академгородка с архитектурной точки зрения, реализовать инновационные фасадные решения, – подчёркивает Андрей Слюсарь. – В сочетании с большой парковой территорией в микрорайоне Щ появится кусочек Европы. Академгородок – лицо нашей науки, и его внешний вид должен соответствовать внутреннему содержанию. Убеждён в важности этого проекта для будущего научного центра. Если наши дети будут жить в красивом месте, у них будет больше желания остаться здесь и двигать науку в России, а не уезжать за границу». Он также добавил, что в свете последних событий застройщик принял решение предусмотреть особые условия для резидентов Академпарка. «По моему мнению, актуальная задача девелоперов Советского района – минимизировать вторую волну IT-миграции», – считает Андрей Слюсарь.

По словам представителя «Меты», жители опасаются, что строительство новых домов будет большой нагрузкой на инфраструктуру, как коммунальную, так и дорожную. «Мы отказались от полного освоения территории в пользу парка и локального имиджевого проекта и стараемся объяснить жителям, что если компания приступит к строительству дома, то будут и переложены сети, которые сегодня, по словам людей, постоянно лопаются. Застройщик заинтересован, чтобы жители его дома не имели коммунальных проблем. Что касается дорожной нагрузки, то высотность домов, рассчитана с учетом и этого фактора», – сказал Андрей Слюсарь.

Чтобы осуществить мену земельных участков, мэрия Новосибирска еще в марте обратилось в Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области с просьбой передать земельный участок с кадастровым номером 54:35:091400:1660, который закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за СО РАН, из федеральной собственности в муниципальную. «На основании обращения мэрии города Новосибирска в Территориальное управление о безвозмездной передаче в муниципальную собственность города указанного земельного участка, в адрес СО РАН направлен запрос о перспективах его использования. На сегодняшний день ответ правообладателя в адрес Территориального управления не поступал», – сообщили «Континенту Сибирь» в Росимуществе. Вместе с тем, земельный участок может быть передан из федеральной собственности в муниципальную при условии отсутствия оснований для отказа, установленных п.7 ст.39.31 Земельным Кодексом Российской Федерации. «В случае прекращения права постоянного (бессрочного) пользования СО РАН указанным земельным участком в порядке ст.53 ЗК РФ, Территориальное управление рассмотрит вопрос о его безвозмездной передаче в собственность города Новосибирска», – говорится в ответе Территориального управления Росимущества на запрос «Континента Сибирь».

«Решение о мене земельных участков будет приниматься органом местного самоуправления с учетом баланса интересов мэрии, строительной компании и представителей общественности», – заверили «Континент Сибирь» в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.