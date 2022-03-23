Остановится ли приватизация коммунального монополиста в новосибирском Академгородке?

Мэр Новосибирска и председатель СО РАН выступили против акционирования ФГУП «УЭВ» на совещании в правительстве РФ, которое состоялось в понедельник. Окончательно судьба предприятия будет решена на уровне главы правительства РФ после анализа аргументов сторон – Росимущества, которое настаивает на акционировании, и критиков такого решения.

Как стало известно «Континенту Сибирь», в декабре 2021 года полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев направил письмо председателю правительства РФ, в котором обосновал целесообразность исключения новосибирского ФГУП «УЭВ» из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2021-2022 годы. О том, что предприятие, которое обеспечивает тепловой и электроэнергией, а также водой, новосибирский Академгородок, всё-таки включено в план приватизации на 2022 год, «Континент Сибирь» сообщил 25 января. Ранее в интервью «Континенту Сибирь» выход на акционирование анонсировал директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко.

21 марта вопрос обсудили в департаменте просвещения, высшего образования и науки правительства Российской Федерации. Вела совещание директор департамента Татьяна Синюгина, присутствовали представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), министерства науки и высшего образования РФ и министерства финансов РФ. Из Новосибирска по ВКС в совещании участвовали заместитель полпреда Вадим Головко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель СО РАН Валентин Пармон.

По сведениям «Континента Сибирь» в своем письме в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина Анатолий Серышев предупредил о возникновении негативных последствий приватизации ФГУП «УЭВ» – крупнейшей сетевой компании на территории Советского района Новосибирска. Речь идет о возможном срыве реализации плана комплексного развития СО РАН и программы «Академгородок 2.0», так как предприятие – единственный поставщик коммунальных услуг для 35 предприятий и учреждений СО РАН, к сетям ФГУП также планируется подключать и строящиеся объекты Академгородка 2.0. Среди негативных факторов – нарушение стабильного энергоснабжения, увеличение расходов на содержание подразделений СО РАН и платы за подключение новых объектов. Анатолий Серышев предложил исключить ФГУП «УЭВ» из плана приватизации. Полпред считает целесообразным сохранить единство управления имущественным комплексом СО РАН и его энергетическим хозяйством в руках Минобрнауки РФ, как это по сути (по крайней мере номинально) обстоит сейчас.

Официальной информации о результатах совещания в правительстве на данный момент нет. Осведомленные источники «Континента Сибирь» сообщили, что по итогам совещания будет подготовлен доклад, содержащий предложение исключить «УЭВ» из плана приватизации. Документ направят профильному вице-премьеру и председателю правительства. В то же время другие источники говорят о том, что на совещании состоялся обмен мнениями, которые будут обобщены в докладе и представлены вице-премьерам правительства РФ Дмитрию Григоренко и Дмитрию Чернышенко для принятия решения исключать из прогнозного плана приватизации или завершить акционирование. При этом, как отмечает источник, и Минобрнауки РФ и Росимущество на совещании отстаивали позицию о продолжении процедур, связанных с преобразованием предприятия в АО.

Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области Олег Галлямов отказался комментировать ситуацию до принятия окончательного решения в федеральном центре. Не стал комментировать итоги совещания и директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко.

О проблемах, с которыми столкнулось ФГУП «УЭВ», «Континента Сибирь» рассказывал регулярно. ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», которому унитарное предприятие было должно более 350 млн рублей, на протяжении последних лет регулярно предупреждал, что если ресурсоснабжающая компания не начнет погашать задолженность пред газовиками, то компания обратится в суд с заявлением о признании ФГУП «УЭВ» банкротом. Справедливости ради, надо сказать, что унитарное предприятие после оптимизации своей экономической деятельности долги выплачивало. Так, на начало 2019 года кредиторская задолженность ФГУП «УЭВ» за потребленный газ перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск» составляла 381,4 млн рублей, К концу 2019 года она уменьшилась на 2,3 млн. В 2020 году – еще на 13,2 млн рублей. В 2021 году кредиторская задолженность уменьшилась на 82,1 млн и составила на 31 декабря 2021 года 283,9 млн рублей.

По информации источника «Континента Сибирь», учредитель ФГУП «УЭВ» – министерство науки и высшего образования РФ – признал, что накопленную прежним руководством ФГУП «УЭВ» задолженность перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск» невозможно погасить без принятия кардинальных решений. По инициативе Минобрнауки РФ, ФГУП «УЭВ» было включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2021-2022 годы. Компания должна стать акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Была начата подготовка к акционированию. Минобрнауки РФ провел полный аудит деятельности ФГУП, Росимуществом было зарегистрировано 1700 объектов движимого и недвижимого имущества и сданы документы на регистрацию выпуска акций. Уставной капитал общества составляет 107,667 млн рублей и разделен на 107 667 обыкновенных акций номиналом 1000 рублей каждая с размещением всех акций единственному учредителю – Российской Федерации.

Как рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко, изменив форму собственности, предприятие сможет вести коммерческую деятельность и рассчитаться с долгами. Однако, этот замысел вызвал вопросы у научной общественности Академгородка. Так, бывший ректор Новосибирского университета академик Николай Диканский возразил против приватизации «УЭВ». По мнению академика, ФГУП «УЭВ» «должен получить статус бюджетной организации или передан в собственность города или области как имущественный комплекс в виде целостной организации без неминуемого дробления, ликвидации или перепродажи при предполагаемой приватизации».

Позицию Николая Диканского поддерживает и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его мнению, жилищно-коммунальное хозяйство Академгородка должно оставаться единым целым. «Мэрия Новосибирска неоднократно предлагала принять весь комплекс ФГУП «УЭВ» в муниципальную собственность и обслуживать его. Такой подход позволяет сохранить производственную базу, рабочие места, кадровый потенциал предприятия, избежать роста социальной напряженности в коллективе. Для нас это особенно важно, так как мы в любом случае несем ответственность перед жителями за нормальное жизнеобеспечение всего Советского района. Моя позиция не изменилась. Раздробление имущества коммунального хозяйства Академгородка не является эффективным решением. Тем более, что сейчас перед СО РАН и Новосибирским научным центром стоят задачи реализации глобального проекта «Академгородок – 2», – прокомментировал свою точку зрения для «Континента Сибирь» Анатолий Локоть.

Собеседники «Континента Сибирь» во властных структурах напоминают, что в правительство РФ направлено предложение включить ФГУП «УЭВ» в Перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, которые не подлежат дальнейшему отчуждению из госсобственности. «Как только предприятие меняет форму собственности на акционерное общество, оно становится собственностью РФ без промежуточного звена, без дальнейшего отчуждения пакета акций. В совет директоров входят представители государства, в случае с «УЭВ» в совет директоров войдет, в том числе, и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Ревизионная комиссия утверждена Росимуществом. Деятельность сетевого предприятия будет находиться под жестким контролем государства», – описывает развитие ситуации один из знакомых с ней чиновников.

Другой собеседник «Континента Сибирь» предположил, что критики проекта акционирования УЭВ не учитывают специфику работы акционерного общества со 100% госкапиталом. «Существующая форма управления приведет только к банкротству, так как есть договоренность с «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что компания не подает в суд по взысканию задолженности на период изменения формы собственности. Как только станет известно, что ФГУП не будет акционерным обществом, кредитор инициирует банкротство. Следовательно, имущество предприятия и его деньги уйдут в частные компании в счет погашения долга. Форма собственности унитарного предприятия не позволяет взять кредиты в банках, чтобы погасить долги или направить деньги на инвестиционную деятельность, ФГУП не может маневрировать своим имуществом, оптимизировать его», – говорит один из источников «Континента Сибирь». В качестве примера приводится АО «Энергетик» в Краснообске (АО предоставляет коммунальные услуги, в том числе, СО РАСХН). До акционирования компания также была ФГУПом и имела многомиллионную задолженность перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Сегодня, по словам собеседника «Континента Сибирь», финансовое положение АО «Энергетик» стабильное, компания выполняет свои обязательства.

По мнению председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентина Пармона, сегодня вести речь об изменении формы собственности структурообразующего предприятия для новосибирского Академгородка нецелесообразно. «Наша задача – организовать стабильную работу Сибирского отделения РАН, решать задачи по преодолению технологической изоляции, на которую нас обрекли, чтобы нам не мешали. Любые изменения в управлении на данный момент категорически противопоказаны, потому что влекут за собой волнение в коллективе компании, занимающейся жизнеобеспечением тысяч людей и оказывающей услуги более, чем трем десяткам институтов и организаций. Эти волнения передадутся жителям Академгородка. Зачем? Для чего увеличивать и без того тревожный фон? Поэтому любые вопросы о будущей форме существования «УЭВа» должны решаться тогда, когда ситуация стабилизируется. Вопрос не горит», – изложил свою точку зрения «Континенту Сибирь» Валентин Пармон. По его словам, после стабилизации экономической ситуации в стране к вопросу о будущем «УЭВ» можно будет вернуться вновь. При этом академик подчеркнул, что предприятие должно остаться в федеральной собственности. «Насколько мне известно, есть договоренность с газоснабжающей организацией не инициировать банкротство. Так что на данный момент акционирование ФГУП «УЭВ» – вопрос несвоевременный. Сегодня есть более серьезные задачи, которые надо решать», – считает председатель СО РАН.

«Континент Сибирь» продолжит следить за развитием ситуации.