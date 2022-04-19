Кто из сенаторов от Сибирского федерального округа больше зарабатывает?

Сенаторы отчитались о доходах за прошлый год. У «беднейшего» из членов верхней палаты парламента от СФО, Андрея Чернышева, оказалась самая «богатая» жена.

«Континент Сибирь» проанализировал декларации сенаторов, представляющих СФО. Больше остальных коллег из парламентариев от округа (по 14 млн рублей) заработали заместитель главы комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин (от Кузбасса) и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (от Красноярского края). Тройку лидеров замыкает экс-губернатор Томской области, заместитель председателя комитета СФ по науке Виктор Кресс — 10 млн рублей.

Дмитрий Кузьмин до того, как в 2018 году войти в состав верхней палаты был генеральным директором ООО «Холдинговая компания СДС-Энерго».

Бывший президент «Норильского Никеля» Андрей Клишас стал сенатором в 2012 году. В 2020 был одним из сопредседателей созданной Владимиром Путиным рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В 2021 году инициировал законопроект о реформе региональной власти.

Выходец из бизнеса, экс-депутат иркутского Заксобрания и Госдумы Андрей Чернышев задекларировал за 2021 год самый низкий доход из всех сенаторов от СФО. Губернатор Иркутской области делегировал его в верхнюю палату в 2020-м. Жена Чернышёва за 2021 год заработала больше супругов остальных сенаторов от СФО. По итогам прошлой декларационной кампании она тоже стала богатейшей из «вторых половин» членов СФ от СФО — доход был выше, чем у мужа, почти в 5 раз.

Андрей Чернышев — бывший совладелец нескольких столичных и иркутских организаций. Одна из них — московская строительная компания «МЕТТЭМ-СВЕТОТЕХНИКА». Согласно системе «СПАРК», сейчас большая доля предприятия принадлежит Чернышевой Анастасии Андреевне.

Напомним, что ранее стало известно, сколько заработали в 2021 году депутаты Госдумы РФ, а также депутаты Заксобрания региона.