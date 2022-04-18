Комплексная реставрация «Дома с часами» в Новосибирске оценивается в 100-150 млн рублей

Стоимость проведения комплексной реставрации новосибирского «Дома с часами» оценивается в 100-150 млн рублей. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

На проведение комплексной реставрации новосибирского памятника архитектуры «Дом с часами» потребуется 100-150 млн рублей, сообщила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева. Жилое здание является одним из самых известных в городе образцов конструктивизма. Объект построен в 1932-1934 годах по проекту группы архитекторов, в которую вошел автор Останкинской телебашни Николай Никитин.

«Если говорить о глобальной реставрации — отреставрировать с нуля в полном объеме с обследованием грунтов, фундаментов, с обследованием всех коридоров, всех лестниц, окошек — на проектирование нужно порядка 11-12 млн рублей. Соответственно, ремонт и реставрация — 100-150 миллионов должно быть», — отметила Елена Медведева.

Она уточнила, что вопрос по комплексному проектированию ремонта и реставрации «Дома с часами» прорабатывается с 2020 года. В настоящее время законодательство не позволяет региону вкладывать средства в ремонт имущества, находящегося в частной собственности, однако власти подали предложения для рассмотрения в Госдуме, чтобы получить право вносить дополнительные средства на проектирование и ремонт таких зданий-памятников.

Елена Медведева сообщила, что в мэрии Новосибирска прорабатывается вопрос по обследованию грунтов и фундаментов «Дома с часами» для того, чтобы провести указанные работы в ближайшее время. После обследования специалисты составят перечень противоаварийных работ, которые можно профинансировать за счет местного бюджета и бюджета региона.

«Дальше могут расходоваться только средства фонда капитального ремонта. В 2023 году у нас в планах стоит ремонт всех инженерных сетей в этом доме, ну и в последующем мы будем стремиться к тому, чтобы проект ремонта фасадов и кровли этого здания тоже вошел в дорожную карту», — сказала Елена Медведева.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял о запуске программы реконструкции «Дома с часами». Кроме того, министерство культуры региона сообщило о готовности предоставить в текущем году грант на создание музея истории конструктивизма, который планируется разместить в здании.