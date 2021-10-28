Проект реставрации новосибирского «Дома с часами» обойдётся в 11 млн рублей

Подготовка проектной документации для реставрации знаменитого новосибирского «Дома с часами» потребует более 11 миллионов рублей. Начать работу планируется в следующем году.

На разработку комплексного проекта реставрации новосибирского памятника архитектуры «Дом с часами» потребуется более 11 млн руб. К этой работе планируется приступить в 2022 году, сообщила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Елена Медведева на пресс-конференции 28 октября.

«На следующий год мы готовим все документы, чтобы получить полную сумму финансирования на комплексное проектирование», — сообщила Елена Медведева (цитата по агентству «Интерфакс»).

Как рассказала начальник инспекции, получить финансирование на объект предполагалось уже в этом году, а отреставрировать дом – к Молодёжному чемпионату мира в 2023 году, однако бюджетные обстоятельства не позволили реализоваться этим планам.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял о запуске программы реконструкции объекта. Предполагается, что в финансировании примут участие как частные инвесторы, так и область. Кроме того, министерство культуры региона выразило готовность предоставить в 2022 году грант на создание музея истории конструктивизма, который планируется разместить на первом или цокольном этаже здания.

«Дом с часами» — один из самых известных в Новосибирске образцов конструктивизма, признан памятником архитектуры. Здание было построено в 1932-1934 годах по проекту группы архитекторов, в которую входил инженер Николай Никитин, позднее спроектировавший Останкинскую телебашню.

Напомним, в октябре в Новосибирске прошла авторская экскурсия по городу для московских туристов, одним из объектов которой стал «Дом с часами».