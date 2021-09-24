Когда будет реконструирован «дом с часами» и создан музей новосибирского конструктивизма?

Вопрос реконструкции новосибирского «дома с часами» как объекта культурного наследия и создания в нем музея конструктивизма поднимался в Новосибирске неоднократно, но в сентябре этого года инициаторы создания музея и жители «дома с часами» получили ответ региональной власти — сроки реконструкции здания перенесены, а идея организации в нем музея детально прорабатывается.

9 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панферов посетили «дом с часами» и лично оценили состояние уникального сооружения.

«Некоторое время назад я увидел, в каком удручающем состоянии находится «дом с часами», а это одно из тех зданий в Новосибирске, которое заслуживает особого внимания и является для города значимым. Непроизвольно возник вопрос, куда смотрит городская власть? У меня сложилось впечатление, что от муниципалитета в «дом с часами» если и приходили, то такие кадры, которым безразлична судьба этого памятника», — рассказал о состоянии Дома с часами «Континенту Сибирь» Андрей Панферов.

В ходе визита на архитектурный объект губернатор поддержал идею реставрации памятника с привлечением внебюджетных инвестиций и участием властей города Новосибирска. Но реконструкция «дома с часами» — не единственная сложность, с которой сталкиваются региональные власти и инициаторы создания музея конструктивизма.

«Основная проблема реконструкции здания заключается в том, что оно распродано по частям, и как это вообще могли допустить — большой вопрос, — продолжил Андрей Панферов. — Сейчас необходимо добиться того, чтобы «дом с часами» начал фигурировать во всех документациях как целостное здание. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сразу дал задание — работать над проектно-сметной документацией кропотливо и детально, потому что, во-первых, она стоит немалых денег, а во-вторых, такой памятник регионального культурного значения должен реконструироваться не как обычный жилой дом. К реконструкции надо приступать как можно быстрее, потому что «дом с часами» разрушается на глазах. Конечно, затраты будут огромные, и примерные расчеты, которые мы строили, после личного посещения этого дома увеличились как минимум в два раза».

Как отметил первый заместитель председателя Заксобрания региона, благодаря усилиям правительства области, министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и министерства культуры региона реконструкция памятника была перенесена с 2035-го на 2024 год, поэтому времени, чтобы подготовить документацию и провести экспертизу, немного, а сделать это нужно профессионально и качественно.

Так, в ходе визита в «дом с часами» губернатор Новосибирской области поддержал идею реставрации объекта культурного наследия с привлечением внебюджетных инвестиций и участием властей города Новосибирска. Однако к концу 2021 года должна быть завершена и разработка проектной документации по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению помещений «дома с часами» для музейных нужд. Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, региональное министерство культуры готово предоставить в 2022 году грант в форме субсидии из областного бюджета МАУК «Музей Новосибирска» для создания в закрепленных за музеем помещениях цокольного или 1-го этажа дома музея истории новосибирского конструктивизма.

Основная проблема реконструкции здания заключается в том,

что оно распродано по частям

Ранее историк архитектуры и инициатор создания в «доме с часами» музея конструктивизма Олег Викторович рассказывал, что процесс музеефикации здания и организации в нем музея сильно затянут. По его словам, в 2014 году была допущена ошибка: муниципальные площади здания были отданы в пользование частному бизнесу, который вредит и внешнему виду, и сохранности объекта.

«Дом с часами» буквально раздерган на разные видные собственности, но задумывался он как единый объект, и таким должен остаться. Помещения, разобранные под различную торговлю, необходимо вернуть в государство. А музей, созданный на базе «дома с часами», должен стать областным или муниципальным учреждением культуры и элементом государственной культурной политики. И ко всему прочему, он должен находиться под надзором государства», — подчеркнул Олег Викторович.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева прокомментировала «Континенту Сибирь», почему процесс создания музея конструктивизма тянется уже долгое время: «Четыре месяца назад мы с заместителем губернатора региона Ириной Викторовной Мануйловой посетили «дом с часами». Тогда мы попросили показать, что хотят видеть инициаторы создания музея конструктивизма, в чем им нужна помощь. Нам ответили, что на первом и цокольном этажах, где хотелось бы разместить музей, сейчас находятся торговые компании, кальянная, и помещения эти нужно вернуть в государство».

В ответ на это министр культуры региона и заместитель губернатора попросили создать и предоставить проект музея, как только он будет готов.

«Мы встретились с инициаторами создания музея спустя время, но все осталось без изменений. Проекта как не было, так и нет. На текущем этапе министерство культуры сделало все возможное — мы перенесли реконструкцию здания с 2035 года, и все, что мы просим — показать, откуда пойдет музей и как он будет выглядеть. Мы с удовольствием поддержим идею создания музея, но надо не только желать этого, но и принимать какие-то решения. Поэтому как только мэрия города начнет решать вопрос с передачей помещений кальянных и магазинов первого этажа «дома с часами» в аренду, мы тут же ответим своими шагами. Мы прекрасно понимаем, что этот дом — предмет гордости Новосибирска, и музей конструктивизма нам действительно нужен», — рассказала Наталья Ярославцева.

Вопрос сдвинулся с места. Региональным и городским властям удалось достигнуть понимания и приступить к работе.

«О том, что Новосибирску нужен музей конструктивизма, мы говорим уже давно, и именно «дом с часами» является основным и наиболее подходящим для этого зданием. Сейчас мы прикладываем все усилия для того, чтобы это здание было глобально реконструировано именно как памятник архитектуры, мы ведем переговоры с собственниками помещений, где размещаются точки торговли, чтобы взять эти помещения под музейные нужды в аренду. Важно, чтобы появилось пространство, где будет размещен музей, и сохранен объект культурного наследия», — рассказала «Континенту Сибирь» вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Таким образом, до конца 2021 года городские власти пообещали разрешить вопрос с собственниками помещений цокольного и первого этажей «дома с часами» для передачи их в долгосрочную аренду, что должно стать отправной точкой к глобальной реконструкции и созданию музея.