В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 90 млн рублей

На портале N1.RU появились объявления о продаже в Новосибирске квартир в строящемся доме за 90 млн рублей. Год назад цена самых дорогих квартир на вторичном рынке мегаполиса вместе с мебелью и бытовой техникой варьировалась от 75 до 80 млн рублей.

В Новосибирске в эко-квартале Flora&Fauna продается двухуровневый пентхаус на 3 этаже общей площадью 298 кв. м (жилая – 180 кв. м). В пентхаусе предусмотрены коммуникации для бассейна, хамама и так далее. Есть открытая терраса и балконы. Дом в Заельцовском бору планируют сдать во втором квартале 2023 года. Объявленная стоимость – 90 млн рублей. Еще одна квартира такого же метража и по этой же цене выставлена на продажу на 8 этаже.

На данный момент – это самые дорогие квартиры на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости Новосибирска, выставленные на продажу на ресурсе N1.RU.

В июне 2021 года в Новосибирске продавался элитный пентхаус на 9 этаже 9-ти этажного клубного дома MilkHouse по улице Урицкого. Пятикомнатную квартиру общей площадью 201 кв. м с мебелью и бытовой техникой продавали за 78 млн рублей.