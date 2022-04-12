Теплоход «Капитан Колыгаев» загорелся во время ремонта в Красноярском крае

Утром 12 апреля на ремонтно-эксплуатационной базе «Енисейского речного пароходства» загорелся теплоход «Капитан Колыгаев». По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта после возгорания теплохода «Капитан Колыгаев» в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

«12.04.2022 около 10 часов в районе посёлка Подтесово Енисейского района Красноярского края на ремонтно-экcплуатационной базе флота АО «Енисейское речное пароходство» при производстве сварочных работ на теплоходе «Капитан Колыгаев» допущено возгорание», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным пострадавших нет, тушение пожара продолжается.

Теплоход «Капитан Колыгаев» принадлежит АО «Енисейское речное пароходство». Компания является основным перевозчиком по водным путям Енисея и его притокам. Основной акционер предприятия – ПАО «ГМК «Норильский никель».

Первый теплоход «Капитан Колыгаев» был выпушен в 1959 году. Судно эксплуатируется.

Напомним, в Красноярском крае строятся два теплохода для передвижения по Енисею – «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Работы выполняются Средне-Невским судостроительным заводом (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) и финансируются федеральным центром. Срок их завершения – 2025 год. Стоимость контракта составляет 5,3 млрд руб. Планируется, что теплоходы в дальнейшем будут переданы в лизинг на 20 лет.

Ранее также сообщалось о том, что экспорт судостроительной продукции в Красноярском крае в 2022 может существенно вырасти, несмотря на санкции.