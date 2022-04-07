Красноярский губернатор не исключил проблем при строительстве круизных лайнеров из-за санкций

Губернатор Красноярского края Александр Усс допустил, что на фоне сложившейся экономической ситуации у региона могут возникнуть проблемы при поставке импортного оборудования для продолжения строительства круизных лайнеров, создаваемых в рамках федерального заказа для передвижения по Енисею.

На сессии Законодательного собрания Красноярского края 7 апреля глава региона Александр Усс поручил взять на контроль работу по строительству круизных пассажирских лайнеров «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», которые создаёт Средне-Невский судостроительный завод на федеральные средства к 2025 году.

По словам губернатора, на фоне экономических санкций строительство лайнеров требует особого внимания. Глава региона не исключил сложностей с поставкой импортного оборудования для продолжения работ.

«Прошу обеспечить постоянное присутствие на заводе наших представителей, чтобы всё было сделано в срок и в надлежащем качестве. Тем более, что и там могут возникнуть проблемы с импортным оборудованием, прежде всего, с двигателями»,— обратился Александр Усс к депутатам краевого Заксобрания (цитата по «Ъ-Сибирь»).

Согласно федеральному заказу, теплоход «Андрей Дубенский» должен быть сдан до конца 2023 года, «Виктор Астафьев» — до конца 2024 года. Предполагается, что суда будут курсировать по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. Исполнитель заказа – Средне-Невский судостроительный завод – входит в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК). Стоимость контракта по выполнению работ составила 5,3 млрд руб. В дальнейшем теплоходы планируется передать в лизинг на 20 лет.

Напомним, как отмечали эксперты на Красноярском экономическом форуме в начале марта, экспорт судостроительной продукции региона в 2022 году может существенно вырасти.