Прокуратура организовала проверку по факту обрушения фасада жилого дома в Новосибирске

Прокуратура Калининского района города Новосибирска организовала проверку информации СМИ об обрушении фасада многоквартирного жилого дома и возникшей в связи с этим угрозой причинения вреда здоровью граждан. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Речь идет о жилом доме, расположенном по улице Народная в Калининском районе Новосибирска. На фото, опубликованных в местных пабликах виден обрушившийся фасад и упавшие на придомовую территорию кирпичи.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирская прокуратура начала проверку после падения льдины женщине на голову.