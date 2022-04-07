Губернатор Красноярского края заявил о беспрецедентной корректировке регионального бюджета

Бюджет Красноярского края на 2022 год скорректируют более чем на 37 миллиардов рублей. По словам губернатора Александра Усса, такие изменения беспрецедентны – сумма корректировки сопоставима с годовым бюджетом некоторых регионов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о запуске новых региональных программ и корректировке годового бюджета края на сумму более 37 млрд руб., выступая с отчётом перед депутатами Заксобрания региона 7 апреля.

«Я дал поручение правительству подготовить бюджетную корректировку, чтобы за счёт дополнительных объёмов сохранить рабочие места, поддержать коллективы и жизненный уровень наших людей», — цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

По поручению главы региона в Красноярском крае будут запущены программы «Социальный автобус», «Забота и защита» и «Чистый край».

В рамках программы «Новый автобус» для региона закупят новые транспортные средства. Первые 112 машин уже поступили в 22 пункта. В дальнейшем в Красноярском крае планируется заменить весь автобусный парк старше десяти лет. Как отмечают в краевом правительстве, всего в рамках губернаторских инициатив регион приобретает 600 единиц разного транспорта.

По программе «Забота и защита» планируется отремонтировать и оснастить социальные учреждения, а также закупить машины скорой помощи и социальные такси. Уже известна выделяемая на эти цели сумма – 7 млрд руб.

В рамках программы «Чистый воздух» в регион закупят новую уборочную и коммунальную технику, а губернаторская программа «Новый дом» предусматривает строительство 11 многоквартирных домов в районах для работников бюджетной сферы.

Кроме того, для бизнеса будут предусмотрены льготные микрокредиты.

Помимо этого, на ремонт и строительство дорог из регионального бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд руб., а на повышение заработной платы бюджетникам – 6 млрд руб.

В правительстве Красноярского края добавили, что принятый на 2022 год бюджет составил более 330 млрд руб., но после его утверждения в краевую казну поступили дополнительные средства. Таким образом, объём собственных доходов региона превысил запланированные более чем на треть.

Напомним, в понедельник Александр Усс сообщил о подготовке второго пакета мер поддержки региональной экономики.