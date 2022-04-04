В Красноярском крае готовят второй пакет мер поддержки региональной экономики

Правительство Красноярского края приняло решение расширить список мер поддержки экономики региона в условиях санкций. Первый пакет антикризисных мер краевые власти приняли в марте.

Решение о введении новых мер поддержки экономики Красноярского края было принято на заседании оперативного штаба по обеспечению экономической устойчивости региона 4 апреля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам губернатора Красноярского Александра Усса, введённые ранее меры экономической поддержки региона продемонстрировали свою эффективность. Новые меры планируется запустить в работу в ближайшее время.

Как отметили в правительстве региона со ссылкой на данные рейтинга Российского агентства политических и экономических коммуникаций, Красноярский край занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по результатам оценки антикризисных мер.

Напомним, что в конце марта Красноярский край также занял восьмое место в рейтинге российских регионов по социально-экономическому развитию, составленному Фондом развития гражданского общества. Регион обогнал другие сибирские субъекты РФ.

Штаб по обеспечению экономической устойчивости был создан в Красноярском крае в начале марта. Вслед за ним в регионе появились аналогичные структуры на уровне муниципалитетов.

Первые антикризисные меры поддержки регионального бизнеса был введены в Красноярском крае 22 марта. В их числе — отмена проверок, отсрочка по оплате аренды госимущества, снижение налоговой нагрузки и оказание финансовой поддержки.