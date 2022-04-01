Новосибирские власти выделяют дополнительные средства в поддержку военных на Украине

Мэрия Новосибирска дополнительно выделила два миллиона рублей на поддержку военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине. Средства предназначены как для военных, так и для членов их семей.

О дополнительных мерах поддержки военнослужащих на Украине сообщает Telegram-канал мэрии Новосибирска 1 апреля.

«Оказание социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей носит заявительную форму и касается решения проблем бытового, медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и реабилитационного характера», — говорится в сообщении муниципалитета.

Для получения социальной помощи необходимо обращаться в отделы соцподдержки районных администраций либо в мэрию Новосибирска.

Напомним, депутаты новосибирского горсовета проголосовали за выделение соцподдержки военнослужащим на Украине на сессии 16 марта. Инициатива встретила критику народных избранников от объединения «Коалиция-2020». В частности, Хельга Пирогова предложила дождаться принятия аналогичного закона со стороны Госдумы, чтобы не перегружать местный бюджет тратами, дублирующими федеральные.

Впервые о погибших на украинской спецоперации жителях региона стало известно в начале марта. По данным, опубликованным районными администрациями, сейчас известно как минимум о 14 погибших новосибирцах.

Ранее также сообщалось о планах военного комиссариата Новосибирской области по весеннему призыву, стартовавшему 1 апреля.