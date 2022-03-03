Андрей Травников сообщил о погибших на «спецоперации» новосибирцах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двоих погибших жителях региона, участвовавши в военной спецоперации на Украине. По данным регионального правительства, это жители областного центра и Тогучинского района.

Сообщение губернатора Новосибирской области Андрея Травников приводит официальный Telegram-канал областного правительства 3 марта.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района. Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России. Делом своей жизни наши товарищи избрали служение Отечеству и пали в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение», — говорится в сообщении.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших. По словам Андрея Травникова, им будет оказана поддержка.

Напомним, вечером 2 марта минобороны РФ сообщило, что в ходе военной спецоперации на Украине погибло 498 российский военных, 1597 получили ранения. В четверг, 3 марта, Новосибирская область приступила к внеплановым боевым учениям.