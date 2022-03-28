Как было отмечено, весенний военный призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Планируется, что на военную службу в Новосибирской области поступит около 2-х тысяч человек — примерно столько же, сколько и весной прошлого года. Для приёма новобранцев в области будут работать 42 призывные комиссии.

Помимо акцента на мероприятиях, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции во время призывной кампании, военной комиссар затронул тему возможной отправки контингента в горячие точки. Было подчёркнуто, что граждане, призванные на военную службу этой весной, «будут направляться в войска, расположенные только на территории Российской Федерации, отправка призывников за пределы России категорически запрещена».

Вместе с тем, на сегодняшний день граждан мужского пола в Новосибирской области активно призывают пройти службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Такие объявления звучат в метро, встречаются в сети Интернет, а также на улицах городов.