Военный комиссар Новосибирской области доложил полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе о планах весенней призывной кампании и о том, куда будут направлены новобранцы.
Как будет организован весенний призыв граждан в российскую армию в этом году — стало известно в ходе доклада военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву 28 марта.
Как было отмечено, весенний военный призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Планируется, что на военную службу в Новосибирской области поступит около 2-х тысяч человек — примерно столько же, сколько и весной прошлого года. Для приёма новобранцев в области будут работать 42 призывные комиссии.
Помимо акцента на мероприятиях, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции во время призывной кампании, военной комиссар затронул тему возможной отправки контингента в горячие точки. Было подчёркнуто, что граждане, призванные на военную службу этой весной, «будут направляться в войска, расположенные только на территории Российской Федерации, отправка призывников за пределы России категорически запрещена».
Вместе с тем, на сегодняшний день граждан мужского пола в Новосибирской области активно призывают пройти службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Такие объявления звучат в метро, встречаются в сети Интернет, а также на улицах городов.
Напомним, впервые губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух погибших жителях региона, участвовавших в военной спецоперации на Украине, ещё 3 марта. На сегодня по данным, опубликованным районными администрациями, известно не менее чем о 14 погибших.