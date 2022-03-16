Новосибирские депутаты обсудили возможность предоставления социальной поддержки военнослужащим

Новосибирский горсовет в ходе сессии 16 марта проголосовал за выделение социальной поддержки новосибирским военнослужащим, задействованным в спецоперации на территории Украины, и их семьям. Депутат от «Коалиции-2020» Светлана Каверзина предложила направить на эти цели средства из других статей расходов, но её инициатива отклика не получила.

На очередной сессии горсовета Новосибирска 16 марта депутаты рассмотрели решение о выделении социальной поддержки новосибирским военнослужащим, участвующих в спецоперации на территории ЛНР и ДНР.

Депутат от «Коалиции-2020» Хельга Пирогова отметила, что аналогичное решение уже рассматривается на федеральном уровне, и выразила мнение о нецелесообразности перегрузки городского бюджета новой статьёй расходов. Она также напомнила, что в спецоперации участвуют контрактные военные, которые получают зарплату за прохождение военной службы. Депутат предложила отложить рассмотрение вопроса до принятия соответствующего федерального решения. Пирогову поддержала депутат «Коалиции-2020» Светлана Каверзина.

Депутат от «Единой России» Ирина Беспечная отметила, что новосибирцы должны поддерживать земляков, невзирая на бюджетную нагрузку. Однопартиец Беспечной, председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко предложил «прекратить цирк» и завершить дискуссию.

В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что в муниципальном законодательстве предусмотрена возможность введения поддержки военнослужащих, участвующих в локальных военных конфликтах. Он также отметил, что сами военные поддержки не просят – за ней обращаются вдовы и матери погибших.

В итоге в результате голосования решение о выделении социальной поддержки новосибирским военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, было принято.

Отметим, что в начале сессии Хельга Пирогова подняла вопрос о целесообразности размещения символики российских войск на Украине – буквы Z — на автобусах и троллейбусах. Это вызвало возмущение вице-спикера горсовета Новосибирска (партия «Единая Россия») Евгения Яковенко, по мнению которого неприемлемо подвергать сомнению подобные решения. «Российская армия спасает мир от нацизма, наши деды жизни положили, чтобы сломать хребет фашистской гидре», — отметил депутат, выступая в поддержку российских военных и нанесения соответствующей отметки на общественный транспорт.

Ранее сообщалось о том, что новосибирских военных отправили на боевые учения под Астрахань.