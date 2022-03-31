Правительство и депутатский корпус Новосибирской области ускорят принятие мер поддержки экономики и населения

В ходе сессии Заксобрания 31 марта губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив обозначили задачи по поддержке экономики и населения Новосибирской области.

«Я обозначил бы две задачи: первое — максимально быстро развернуть применение на территории региона всех мер поддержки, которые приняты на федеральном уровне президентом и правительством РФ по поддержке бизнеса, населения. Вторая задача — выработать на региональном уровне сбалансированный пакет, который бы дополнял федеральные меры, обеспечивал софинансирование этих решений. Первый пакет региональных мер уже выработан и одобрен, на этой неделе мы будем рассматривать второй пакет, и эта работа будет продолжена», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в течение следующего месяца руководству региона предстоит выработать большое количество бюджетных решений для обеспечения финансирования реализации всех программ, в том числе, строительства объектов в условиях изменения ценовой конъюнктуры на материалы, а также обеспечения софинансирования социальных инициатив.

В качестве примера оперативных и необходимых решений глава региона привел меры по поддержке агропромышленного комплекса. Андрей Травников напомнил о уже реализованных решениях на федеральном уровне, в том числе предоставление льготных кредитов аграриям на проведение посевной кампании, и региональном — в частности, доведение предприятиям большого объема финансовой поддержки.

«Они уже в действии. Это не все, на этом мы не останавливаемся, — каждую неделю готовятся новые решения. В частности, сегодня мы с депутатами Законодательного собрания работаем над актуализацией нашей программы государственной поддержки агропромышленного комплекса, для того, чтобы те средства, которые у нас есть, включая те, что мы дополнительно изыскиваем, адресно, точечно направлять именно туда, где это необходимо в первую очередь. Если мы говорим про аграрно-промышленный комплекс — это поддержка главных отраслей и сохранение стабильности сельских населенных пунктов, в первую очередь, малых. И масса других задач — от контроля за ценами, в первую очередь, потребительскими, до обеспечения социальной стабильности, функционирования системы образования, информирования населения», — сказал Андрей Травников.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив высказался за ускорение процесса принятия необходимых инициатив по поддержке экономики.

«На сегодня всех волнует, не только депутатов, быстрота принятия решений. Я сегодня уже сказал — федералы работают 24/7, нам надо переходить в этот режим, чтобы на все злободневные темы были ответы. Чтобы не говорить «может так, а может не так» — надо принимать решения быстро, четко и понятно для всех категорий и отраслей нашей области», — отметил Андрей Шимкив.