Правительство Новосибирской области запустило портал о поддержке в период экономических санкций

Горячая линия и специальный информационный ресурс, а также специальный телеграм-канал «Поддержка экономики НСО» заработали в Новосибирской области 24 марта. Новые сервисы содержат ответы на часто задаваемые вопросы представителей предприятий и компаний региона об актуальных федеральных и региональных мерах господдержки в условиях санкций.

О новых инструментах информирования граждан и организаций сообщает правительство Новосибирской области со ссылкой на министра экономического развития региона Льва Решетникова.

«Правительство Новосибирской области продолжает работать над инструментами поддержки граждан и бизнеса. С учётом анализа социально-экономической ситуации содержание специального телеграм-канала, информационного портала и спектр вопросов для оказания консультационной помощи будут оперативно обновляться», – цитирует министра пресс-служба областного правительства.

Портал с информацией о действующих мерах господдержки доступен пользователям на сайте plan.nso.ru. Он объединяет меры господдержки, сгруппированные по категориям получателей, типам отраслей и сферам деятельности.

Горячая линия по мерам господдержки заработала на базе новосибирского центра «Мой бизнес». За консультациями по мерам поддержки и любым другим вопросам, связанным с ведением профессиональной деятельности в сложных экономических условиях, можно обращаться в рабочее время по телефону 8-800-600-34-07.

Ранее сообщалось о мерах господдержки для хлебобулочных предприятий Новосибирской области.