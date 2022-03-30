Еще один ковидный госпиталь закроется в Новосибирске

Городскую клиническую больницу №11 планируется перепрофилировать из ковидного госпиталя в ближайший месяц в Новосибирске. Учреждение принимало пациентов с коронавирусом в течение двух лет.

В ближайший месяц ГКБ №11 в Новосибирске вернется к основному профилю работы — медицинское учреждение перепрофилировали в ковидный госпиталь в 2020 году, во время первой волны коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в регионе на протяжении двух недель сохраняется тенденция по снижению количества пациентов с COVID-19 в стационарах, ведется активная выписка. Текущая ситуация по заболеваемости коронавирусом позволило принять решение об обратном перепрофилировании учреждения.

«Это позволило нам принять решение о снятии потоков пациентов с коронавирусной инфекцией с 11-ой больницы в ближайший месяц для восстановления ее как многопрофильной для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Мы благодарим врачей, медицинский персонал больницы за то, что в самых тяжелых условиях пандемии они мужественно работали «на передовой» и боролись за здоровье людей, спасая тысячи человеческих жизней», — сказал Константин Хальзов.

По словам министра, в настоящее время в стационарах находятся 998 человек, при этом общий коечный фонд коронавирусных госпиталей составляет 2 411 коек.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, после перепрофилирования ГКБ №11 как ковидные госпитали продолжат работу городская инфекционная клиническая больница №1 и городская больница №4.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 251 случай заражения коронавирусом, от заболевания скончались десять пациентов в возрасте от 40 до 96 лет. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 5 359 человек.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом и с подозрением на коронавирус находятся 1 046 пациентов, в отделениях реанимации лечатся 156 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 19 пациентам.

Напомним, с 30 марта в Новосибирской области отменено требование о соблюдении масочного режима гражданами — ограничительная мера носит рекомендательный характер. По словам региональных властей, в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19, ношение масок вновь может стать обязательным.