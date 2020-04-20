На базе новосибирской больницы №11 запущен инфекционный госпиталь. В нем есть 76 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает оперштаб.
В медучреждении смогут разместить одновременно 642 пациента. Имеется 76 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 386 точек подключения кислорода для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Все поступающие будут обследоваться на компьютерном томографе, размещенном в госпитале.
Напомним, еще 24 заболевших коронавирусом обнаружены за прошедшие сутки в Новосибирской области.