На базе новосибирской больницы №11 запущен инфекционный госпиталь. В нем есть 76 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает оперштаб.

В медучреждении смогут разместить одновременно 642 пациента. Имеется 76 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 386 точек подключения кислорода для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Все поступающие будут обследоваться на компьютерном томографе, размещенном в госпитале.

Напомним, еще 24 заболевших коронавирусом обнаружены за прошедшие сутки в Новосибирской области.

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