Власти Новосибирской области оставят в регионе лишь три «ковидных» госпиталя

После обратного перепрофилирования медучреждений, работавших в качестве «ковидных» госпиталей в Новосибирской области, в регионе планируется оставить только три больницы для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов на пресс-конференции 17 марта.

В Новосибирской области завершается обратное перепрофилирование медицинских учреждений из «ковидных» госпиталей на фоне улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге в четверг, лечить пациентов с COVID-19 в итоге будут три больницы региона.

«Мы пока сохраним три медицинские организации: больница № 12, первая инфекционная больница и клиническая больница № 11, которые будут продолжать работать по «ковиду», — сообщил Константин Хальзов журналистам.

Глава областного минздрава также напомнил, что уже в понедельник, 21 марта, в регионе будет приниматься решение по отмене масочного режима. Однако оно будет зависеть от текущей ситуации с заболеваемостью и позиции Роспотребнадзора.

Напомним, с 18 марта в Новосибирской области не будут требовать QR-кодов при посещении учреждений культуры.

Как объясняют инфекционисты, спад заболеваемости коронавирусом объясняется формированием коллективного иммунитета.