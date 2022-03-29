Международные санкции не только вызвали резкое повышение цен на иностранную бытовую технику и комплектующие для автомобилей, но и поставили под вопрос поставки в Россию высокотехнологичного оборудования зарубежного производства – в том числе и медицинского назначения. Именно такое оборудование используется в ведущих медицинских центрах Новосибирской области. Как врачи будут работать в новых условиях? Не приведут ли санкции к сокращению объемов оказываемой высокотехнологичной медпомощи? На вопросы «Континента Сибирь» ответил заместитель генерального директора по экономике и развитию НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина АРТЕМ ПУХАЛЬСКИЙ.

– Артём Николаевич, ощущаете ли вы сегодня сложности в поставках зарубежного высокотехнологичного оборудования и медицинских изделий для Центра?

– В настоящее время НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина не испытывает трудностей с поставками расходных материалов, медикаментов, других типов медицинских изделий. В первую очередь, это связано с формированием и управлением складскими запасами. Пандемия научила нас иметь определённый неснижаемый запас товаров, необходимых для осуществления медицинской деятельности. В связи с эти мы в ближайшее время не прогнозируем трудностей с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи.

– Возможно ли, что такие сложности возникнут в дальнейшем, ведь история с санкциями наверняка растянется на долгое время?

– Сегодня медицинские изделия, необходимые для оказания медицинской помощи, не попадают ни в один санкционный список. И мы надеемся, что этого не произойдет и в дальнейшем. Даже в страны, которые длительное время находятся под санкциями и существуют в условиях жестких экономических ограничений со стороны западного мира, такие, как Сирия, Иран, поставки медицинских изделий не прекращаются.

– Но, наверняка, могут возникнуть сложности с логистическими цепочками поставок и ценами на оборудование?

– С 2019 года, когда произошли изменения в руководстве НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, полностью изменился пул поставщиков. Сегодня с лучшими ценовыми предложениями в аукционах побеждают компании – прямые дистрибьюторы. Все они работают с большим количеством многопрофильных и специализированных федеральных учреждений по стране и имеют собственные склады, логистическую сеть…

Отмечу, что планы на будущее (по ценам) у большинства поставщиков умеренно оптимистичные. Мы это наблюдаем, прежде всего, по откликам на наши запросы цен на товары. Это связано с тем, что созданные государством информационные ресурсы позволяют дистрибьюторам на основе открытых данных из Единой информационной системы в сфере закупок планировать и завозить в страну товары заранее.

– Какая продукция сможет в дальнейшем заменить европейские аналоги, если возникнут проблемы с их поставками?

– Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок переориентируется на продукцию производителей из других стран, таких как Китай, Турция, где за последние годы сложилась успешная наукоемкая промышленность. Мы видели множество примеров медицинской продукции, не уступающей по качеству европейским аналогам. Если до этого российский рынок не рассматривался этими странами в качестве перспективного, сейчас компании активно направляют свои предложения.

– Но ведь на такую «переориентацию» может уйти много времени. Какие меры помогут минимизировать последствия санкций для работы Центра?

– Что касается медицинского оборудования, в первую очередь тяжелого, руководство учреждения с 2019 года провело большую работу по переоснащению. Мы заменили значительную часть тяжелого оборудования, полностью переоборудовали рентгеноперационный блок. Существенно обновили диагностическую базу. Приобрели огромное количество техники для анестезиологии и реанимации. Основная часть потребностей Центра на ближайшие пять-семь лет закрыта.

– Что на сегодня вызывает у вас наибольшую озабоченность?

– Сложности для нас представляют не медицинские изделия. Как и вся страна, Центр Мешалкина столкнулся с дефицитом бумаги. Истории болезней пациентов должны быть в обязательном порядке распечатаны и подписаны. Также сложности мы испытываем с поставкой продуктов питания. Поставщики отказываются от своих обязательств. Хотя объективных причин не исполнять государственные контракты мы не видим. Однако ежедневно приходит большое количество писем от поставщиков с предложениями о расторжении контрактов под предлогом влияния санкций. Это, действительно, вызывает определенную озабоченность.