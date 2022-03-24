Губернатор Новосибирской области провёл рабочую встречу с активом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и руководителями деловых союзов. Участники встречи обсудили основные задачи в сфере промышленности и предпринимательства Новосибирской области с учётом изменения внешнеполитической ситуации в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе рабочей встречи, которая прошла на заводе «Сибиар», участники рассмотрели вопросы углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия организаций науки, образования, субъектов промышленности и малого предпринимательства, а также перспективы бюджетной поддержки предприятий региона, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологическое перевооружение в рамках реализации проектов промышленного развития.

Подводя итоги совещания с представителями новосибирского бизнеса, губернатор Андрей Травников подчеркнул, что, помимо обсуждения насущных вопросов кредитования, логистики, поставки материалов и роста цен, руководители новосибирских промышленных предприятий обратили внимание на необходимость научно-технического развития. «Наши промышленники сделали акцент на том, что, наряду с текущими антикризисными мерами, важно не останавливаться в развитии новых проектов. Они отдельно попросили увеличить объём поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, чтобы создавать новые технологии и продукты», – цитирует губернатора его пресс-служба.

Глава региона подтвердил: введённые санкции существенно изменили экономическую ситуацию: «В этих условиях, со своей стороны, мы продолжим поддерживать бизнес, будем руководствоваться принципами «Сохранить. Преумножить. Не разбалансировать». Совместно с нашими производителями мы продолжим искать новые рынки экспорта, работать над импортозамещением. Многие компании смогут занять освободившиеся ниши в различных перспективных направлениях. Открываются возможности производить новые виды товаров. Для развития устойчивых хозяйственных связей будем создавать условия для углубления процессов кооперации, интеграции и укрепления межотраслевого взаимодействия предприятий».

Андрей Травников также напомнил, что в 2020-2021 годах Россия получила своевременный уникальный опыт условий пандемии для того, чтобы подготовиться к сегодняшней ситуации. «Объём ограничений и санкций сегодня широк, как никогда прежде, но базовые подходы и наработанные решения, которые можно быстро принимать, нам помогают. Любой кризис – это возможности и шансы, и наша задача – этими шансами воспользоваться. Мы не собираемся отходить от принципов рыночной экономики и замыкаться в своей скорлупе. Если со стороны Запада эмбарго продлится, то весь остальной мир для нас открыт, и конкурировать придётся», – отметил глава Новосибирской области.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия для обеспечения условий роста промышленного и инвестиционного потенциала нашего региона.

В начале марта в правительстве Новосибирской области заработал антисанкционный штаб, который, по словам губернатора Андрея Травникова, будет работать по тем же принципам, что и антикоронавирусный, и использовать похожие методы.