Суд вынес приговор руководителю мошеннического «медцентра» в Новосибирске

Заельцовский районный суд города Новосибирска вынес приговор в отношении Артема Заболотного, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при оказании горожанам «медицинских услуг». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Судом установлено, что Заболотным совместно с другими лицами, чье дело выделено в отдельное производство, в период с 22 июня 2020 года по 09 апреля 2021 года, был создан «медицинский центр», куда они приглашали граждан на различные виды диагностики, но лечение выявленных заболеваний осуществлять не собирались. При этом на оплату услуг «медицинского центра» на «пациентов» оформлялись кредиты на значительные суммы», — говорится в сообщении.

Потерпевшими по делу проходили 97 человек, которыми был заявлены исковые требования на различные суммы от 50 000 рублей до 515 100 рублей. Фигурант заключил досудебное соглашение со следствием, сообщив сведения, изобличающие остальных соучастников.

Суд признал Заболотного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

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