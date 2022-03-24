Мэрия Новосибирска перейдет на электронный документооборот в связи с дефицитом бумаги

В мэрии Новосибирска намерены перейти на электронный документооборот для решения проблемы дефицита бумаги. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, муниципалитет переходит на цифровой документооборот «вслед за правительством Новосибирской области».

«Дело не только в декларациях, в установке экономии. Экономия возникнет в результате системной работы по переходу на цифровой документооборот. Надо снижать бумажный документооборот и это, безусловно, в корне решит проблему. Сегодня мы вслед за правительством Новосибирской области планируем переходить на цифровой документооборот и таким образом решим проблему дефицита бумаги. Такие работы проводятся», — отметил глава города.

Накануне власти Новосибирской области сообщили о том, что ситуация с поставками бумаги начнет стабилизироваться в первой половине апреля. По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, производители готовятся к выпуску бумаги без использования импортных компонентов.

Так, Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат наращивает выпуск новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в том числе новой офисной бумаги SvetoCopy ECO. Линейка не требует импортных химических компонентов.

«После выхода на полную мощность предприятие значительно увеличит выпуск офисной бумаги, что остудит рынок и снизит количество спекуляций», — сообщает пресс-служба министерства.

При этом уточняется, что восстановление объемов производства беленой бумаги с использованием отечественных химических компонентов ожидается к маю.

Напомним, накануне стало известно о том, что в школах Новосибирской области перенесли с весны на осень проведение всероссийских проверочных работ. По данным Рособрнадзора, решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом.