Дело о хищении песка на 96 млн рублей возбудили в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной добыче песка после прокурорской проверки.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недропользовании, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2021 год на двух земельных участках в Искитимском районе Новосибирской области велась незаконная добыча песка. Деятельность осуществляли хозяйствующие субъекты, у которых отсутствовали лицензии на право пользования недрами.

«В результате незаконных действий хозяйствующими субъектами изъято песка общим объемом свыше 274 тыс. кубических метров, чем государству причинен материальный ущерб на сумму более 96 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения правоохранители завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере).

«Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры области», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о незаконных рубках и хищении леса. Общая сумма ущерба от действий фигурантов дела составила 22 млн рублей.