В Новосибирской области осудят «черных» лесорубов за вырубку леса на 22 млн рублей

Правоохранители завершили расследование дела о незаконных рубках и хищении леса в Новосибирской области. Ущерб, нанесенный действиями «черных» лесорубов, составил 22 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в серии преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса и кражей древесины. Уточняется, что они действовали в составе группы из семи человек, четверо из которых уже находятся на скамье подсудимых.

По данным следствия, с июня по октябрь 2020 года подозреваемые без разрешительных документов спиливали деревья на участках в Колыванском и Новосибирском районах Новосибирской области, в том числе на особо охраняемой природной территории заказника. Объем незаконно заготовленной древесины составил свыше 700 кубометров.

Подозреваемые также оказались причастны к краже древесины с земельного участка сельскохозяйственного назначения. В пресс-службе ведомства отметили, что общая сумма ущерба от действий лесорубов составила 22 млн рублей.

«Во время следствия данные фигуранты скрылись и были объявлены в федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из них был задержан полицейскими в Новосибирске, второй — в Венгеровском районе области, третий скрывался в Ямало-Ненецком автономном округе, где также был задержан и этапирован в Новосибирск», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудников лесничества минприроды Новосибирской области. По версии следствия, подозреваемые за взятку давали разрешение предпринимателям на вырубку Караканского бора.