Двенадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 302 случая заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались двенадцать человек.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались шестеро мужчин в возрасте от 60 до 83 лет, а также шесть женщин в возрасте от 61 до 90 лет.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 1 283 пациента, в отделениях реанимации находятся 192 человека. Аппарат ИВЛ требуется 20 пациентам.

За сутки в Новосибирской области коронавирус выявили у 302 человек, в том числе 18 детей. Всего в регионе зарегистрировано 248 997 случаев COVID-19. Выздоровели 227 960 пациентов, скончались 5 285 человек.

По данным стопкоронавирус.рф, в Кузбассе за день выявили 249 случаев заражения COVID-19, от заболевания четыре человека скончались, в Алтайском крае коронавирус подтвердился у 424 человек, скончались 12 пациентов. В Иркутской области заболевание подтвердилось у 968 человек, умерли 10 пациентов.

Напомним, по данным врача-инфекциониста Андрея Позднякова, невысокая заболеваемость COVID-19 связана с тем, что подавляющая часть населения приобрела к нему иммунную защиту.

В регионах Сибири продолжается снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Так, в Новосибирской области отменили QR-коды, в частности, в театрах, гостиницах, фитнес-центрах, общепите, аквапарках и зоопарках. В регионе также отменена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против COVID-19.